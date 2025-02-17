Утроят зарплату. Суперзвезда Барселоны ведет переговоры по трансферу
Френки де Йонг может перебраться в «Аль-Иттихад»
Нидерландский полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг может стать игроком «Аль-Иттихада», сообщает El Nacional.
По информации источника, 27-летний футболист ведет переговоры с клубом из чемпионата Саудовской Аравии, который обещает ему утроить его зарплату. Перед игроком стоит выбор между продолжением европейской карьеры и заработками на Ближнем Востоке.
Главный тренер испанского гранда Ханс-Дитер Флик рассчитывает на Френки.
В текущем сезоне Френки де Йонг провел 23 матча на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 1 ассист. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 45 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» и «Ювентус» могут совершить обмен звездами.
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