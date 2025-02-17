Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Утроят зарплату. Суперзвезда Барселоны ведет переговоры по трансферу
Испания
17 февраля 2025, 23:46 | Обновлено 17 февраля 2025, 23:49
241
0

Утроят зарплату. Суперзвезда Барселоны ведет переговоры по трансферу

Френки де Йонг может перебраться в «Аль-Иттихад»

17 февраля 2025, 23:46 | Обновлено 17 февраля 2025, 23:49
241
0
Утроят зарплату. Суперзвезда Барселоны ведет переговоры по трансферу
Getty Images/Global Images Ukraine. Френки де Йонг

Нидерландский полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг может стать игроком «Аль-Иттихада», сообщает El Nacional.

По информации источника, 27-летний футболист ведет переговоры с клубом из чемпионата Саудовской Аравии, который обещает ему утроить его зарплату. Перед игроком стоит выбор между продолжением европейской карьеры и заработками на Ближнем Востоке.

Главный тренер испанского гранда Ханс-Дитер Флик рассчитывает на Френки.

В текущем сезоне Френки де Йонг провел 23 матча на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 1 ассист. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 45 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» и «Ювентус» могут совершить обмен звездами.

По теме:
ВИДЕО. Пенальти от Левандовски принес Барселоне перевес в 1-м тайме
Именитые футболисты. Барселона и Ювентус могут совершить обмен звездами
Гвардиола нашел замену легендарному Де Брюйне
Аль-Иттихад Джидда Барселона Френки де Йонг трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Роналдиньо назвал лучшего футболиста за всю историю. И это не Месси
Футбол | 17 февраля 2025, 00:20 0
Роналдиньо назвал лучшего футболиста за всю историю. И это не Месси
Роналдиньо назвал лучшего футболиста за всю историю. И это не Месси

Волшебник выделил Пеле

ФОТО. Ломаченко исполнилось 37 лет. Что дальше для украинского боксера
Бокс | 17 февраля 2025, 18:22 9
ФОТО. Ломаченко исполнилось 37 лет. Что дальше для украинского боксера
ФОТО. Ломаченко исполнилось 37 лет. Что дальше для украинского боксера

Боксер публично пока не объявил о решении

Рой Джонс назвал причину поражения Беринчика нокаутом от Дэвиса
Бокс | 17.02.2025, 03:26
Рой Джонс назвал причину поражения Беринчика нокаутом от Дэвиса
Рой Джонс назвал причину поражения Беринчика нокаутом от Дэвиса
Капитан Фейенорда пропустит оставшуюся часть сезона
Футбол | 17.02.2025, 23:43
Капитан Фейенорда пропустит оставшуюся часть сезона
Капитан Фейенорда пропустит оставшуюся часть сезона
Трансфер будет летом. Топовый клуб купит Зинченко за 20 млн евро
Футбол | 17.02.2025, 08:44
Трансфер будет летом. Топовый клуб купит Зинченко за 20 млн евро
Трансфер будет летом. Топовый клуб купит Зинченко за 20 млн евро
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ГВАРДИОЛА: «Я мечтал тренировать этого игрока. Он был просто лучшим»
ГВАРДИОЛА: «Я мечтал тренировать этого игрока. Он был просто лучшим»
17.02.2025, 03:07
Футбол
Жена Усика отреагировала на поражение нокаутом Беринчика от Дэвиса
Жена Усика отреагировала на поражение нокаутом Беринчика от Дэвиса
16.02.2025, 08:32 7
Бокс
Беринчик признался, почему проиграл Дэвису в титульном поединке
Беринчик признался, почему проиграл Дэвису в титульном поединке
17.02.2025, 09:47 5
Бокс
СТЕПАНЕНКО: «Мне не нравится против них играть. Это странная команда»
СТЕПАНЕНКО: «Мне не нравится против них играть. Это странная команда»
16.02.2025, 09:19 1
Футбол
Суперзвезде Реала грозит дисквалификация на 12 матчей в Ла Лиге
Суперзвезде Реала грозит дисквалификация на 12 матчей в Ла Лиге
15.02.2025, 21:31 7
Футбол
Игрока сборной Украины не выпустили за границу и доставили в ТЦК
Игрока сборной Украины не выпустили за границу и доставили в ТЦК
16.02.2025, 11:38 16
Баскетбол
«Только не плачь». Усик – Беринчику после поражения нокаутом от Дэвиса
«Только не плачь». Усик – Беринчику после поражения нокаутом от Дэвиса
15.02.2025, 19:42 14
Бокс
Не нужен. Ямал не хочет видеть нового игрока в Барселоне
Не нужен. Ямал не хочет видеть нового игрока в Барселоне
16.02.2025, 04:02
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем