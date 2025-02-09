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  4. Известна сумма. Ливерпуль готовит предложение по капитану Барселоны
Испания
09 февраля 2025, 01:46 |
304
0

Известна сумма. Ливерпуль готовит предложение по капитану Барселоны

Френки де Йонг может перебраться в Англию

09 февраля 2025, 01:46 |
304
0
Известна сумма. Ливерпуль готовит предложение по капитану Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Френки де Йонг

Нидерландский полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг может стать игроком «Ливерпуля», сообщает Todofichajes.

По информации источника, английский гранд заинтересован в трансфере 27-летнего капитана испанского гранда и готовит предложение в размере 35 миллионов евро за футболиста, который летом 2019 года перешел в «Барселону» из «Аякса» за 75 миллионов евро. Стоит отметить, что соглашение Френки с «сине-гранатовыми» действует до лета 2026 года.

В текущем сезоне Френки де Йонг провел 22 матча на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 1 ассист. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 45 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что в «Барселоне» интересуются 16-летним форвардом.

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Френки де Йонг Аякс Барселона Ливерпуль трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: Todofichajes.com
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