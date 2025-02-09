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  4. Преемник Левандовски. В Барселоне интересуются 16-летним форвардом
Испания
09 февраля 2025, 01:30 | Обновлено 09 февраля 2025, 01:44
153
0

Преемник Левандовски. В Барселоне интересуются 16-летним форвардом

Каталонский гранд следит за Джулианом Холлом

09 февраля 2025, 01:30 | Обновлено 09 февраля 2025, 01:44
153
0
Преемник Левандовски. В Барселоне интересуются 16-летним форвардом
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Каталонская «Барселона» следит за американским форвардом «Ред Буллз» Джулианом Холлом, сообщает Fichajes.

По информации источника, испанский гранд рассматривает 16-летнего футболиста как потенциального преемника польского форварда Роберта Левандовски. За него готовы дать 10 миллионов евро.

Джулиана планируют отправить во вторую команду «Барселоны» либо в аренду во второй дивизион Испании для того, чтобы он адаптировался к исанскому футболу.

В прошедшем сезоне Джулиан Холл провел 42 матча на клубном уровне, забил 11 голов и отдал 3 ассиста. Веб-портал Transfemarkt оценивает стоимость футболиста в 500 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что легендарный директор европейского гранда хочет подписать Неймара.

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Роберт Левандовски Барселона Нью-Йорк Ред Буллз трансферы трансферы Ла Лиги Major League Soccer (MLS)
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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