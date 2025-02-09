Преемник Левандовски. В Барселоне интересуются 16-летним форвардом

Каталонская «Барселона» следит за американским форвардом «Ред Буллз» Джулианом Холлом, сообщает Fichajes.

По информации источника, испанский гранд рассматривает 16-летнего футболиста как потенциального преемника польского форварда Роберта Левандовски. За него готовы дать 10 миллионов евро.

Джулиана планируют отправить во вторую команду «Барселоны» либо в аренду во второй дивизион Испании для того, чтобы он адаптировался к исанскому футболу.

В прошедшем сезоне Джулиан Холл провел 42 матча на клубном уровне, забил 11 голов и отдал 3 ассиста. Веб-портал Transfemarkt оценивает стоимость футболиста в 500 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что легендарный директор европейского гранда хочет подписать Неймара.