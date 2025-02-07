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Бразилия
07 февраля 2025, 12:42 |
939
0

Легендарный директор европейского гранда хочет подписать Неймара

Деку хочет видеть бразильца в «Барселоне»

07 февраля 2025, 12:42 |
939
0
Легендарный директор европейского гранда хочет подписать Неймара
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Каталонская «Барселона» интересуется бразильским вингером «Сантоса» Неймаром, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, в подписании 33-летнего футболиста заинтересован лично спортивный директор команды, а в прошлом еще и легендарный футболист Деку, который продолжает верить в талант бразильца.

В сезоне 2024/25 Неймар провел 3 матча (2 за «Аль-Хиляль» и 1 за «Сантос») на клубном уровне, не отметившись ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

Ранее Неймар поделился впечатлениями от первого матча после возвращения в «Сантос».

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Деку Барселона трансферы Сантос Неймар чемпионат Бразилии по футболу трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: El Gol Digital
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