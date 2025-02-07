Легендарный директор европейского гранда хочет подписать Неймара

Каталонская «Барселона» интересуется бразильским вингером «Сантоса» Неймаром, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, в подписании 33-летнего футболиста заинтересован лично спортивный директор команды, а в прошлом еще и легендарный футболист Деку, который продолжает верить в талант бразильца.

В сезоне 2024/25 Неймар провел 3 матча (2 за «Аль-Хиляль» и 1 за «Сантос») на клубном уровне, не отметившись ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

Ранее Неймар поделился впечатлениями от первого матча после возвращения в «Сантос».