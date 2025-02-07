Легендарный директор европейского гранда хочет подписать Неймара
Деку хочет видеть бразильца в «Барселоне»
Каталонская «Барселона» интересуется бразильским вингером «Сантоса» Неймаром, сообщает испанское издание El Gol Digital.
По информации источника, в подписании 33-летнего футболиста заинтересован лично спортивный директор команды, а в прошлом еще и легендарный футболист Деку, который продолжает верить в талант бразильца.
В сезоне 2024/25 Неймар провел 3 матча (2 за «Аль-Хиляль» и 1 за «Сантос») на клубном уровне, не отметившись ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.
Ранее Неймар поделился впечатлениями от первого матча после возвращения в «Сантос».
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