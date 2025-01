Ястремская с непростой победы стартовала на турнире WTA 500 в Линце

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 72) вышла во 2-м раунд турнира WTA 500 в Линце, Австрия.

В 1/16 финала украинка в двух сетах переиграла представительницу Италию Лючию Бронцетти (WTA 66) за 2 часа и 6 минут.

WTA 500 Линц. Хард в помещении. 1/16 финала

Даяна Ястремская (Украина) [5] – Лючия Бронцетти (Италия) – 7:6 (8:6), 7:5

Это была первая встреча соперниц. В первой партии украинка побеждала 5:2 и в 9-м гейме на подаче имела 2 сетбола, но не сумела их реализовать. Игра перешла на тай-брейк, который по итогу остался за Даяной.

Во втором сете у Бронцетти был сет-поинт на приеме в 10-м гейме, однако Ястремская взяла подачу, сделала брейк и затем подала на поединок.

Ястремская во 2-м раунде встретится с Антонией Рузич (Хорватия, WTA 268). 22-летняя хорватка стартовала из квалификации и уже успела пройти Анку Тодони, Джожи Баррейдж и Майяр Шериф.

Даяна стала первой представительницей Украины, которая выиграла матч на кортах Линца в 2025 году. Ранее Ангелина Калинина на старте пятисотника уступила Кларе Таусон, а Элина Свитолина начнет выступления с 1/8 финала в четверг, 30 января.

Ястремская в новом сезоне проводит уже четвертый турнир. На ее счету пять побед и два поражения.

Tough as nails 👊@D_Yastremska survives the test of Bronzetti to move into the next round!#WTALinz pic.twitter.com/L3eERlnEhI