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  4. Перес принял решение указать на дверь трем игрокам Реала
Испания
05 марта 2025, 03:14 |
124
0

Перес принял решение указать на дверь трем игрокам Реала

Мадридский клуб летом покинет Хесус Вальехо, Арда Гюлер и Фран Гарсия

05 марта 2025, 03:14 |
124
0
Перес принял решение указать на дверь трем игрокам Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес принял решение указать на дверь трем игрокам «сливочных».

По информации испанских СМИ, Флорентино Перес решил распрощаться с защитниками Хесусом Вальехо и Франом Гарсией, которые не имеют игрового времени в системе Карло Анчелотти. Также Перес готов к трансферу молодого таланта из Турции Арды Гюлера, которым интересуется ряд топовых команд.

Ранее сообщалось, что нидерландский защитник амстердамского «Аякса» Йоррел Хато привлекает внимание мадридского «Реала».

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Хесус Вальехо Фран Гарсия Арда Гюлер Флорентино Перес Реал Мадрид трансферы Ла Лиги трансферы
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
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