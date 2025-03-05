Перес принял решение указать на дверь трем игрокам Реала

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес принял решение указать на дверь трем игрокам «сливочных».

По информации испанских СМИ, Флорентино Перес решил распрощаться с защитниками Хесусом Вальехо и Франом Гарсией, которые не имеют игрового времени в системе Карло Анчелотти. Также Перес готов к трансферу молодого таланта из Турции Арды Гюлера, которым интересуется ряд топовых команд.

Ранее сообщалось, что нидерландский защитник амстердамского «Аякса» Йоррел Хато привлекает внимание мадридского «Реала».