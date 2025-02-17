Названа сумма. Реал нацелился на суперталанта из европейского гранда
Йоррел Хато привлекает внимание испанского гранда
Нидерландский защитник амстердамского «Аякса» Йоррел Хато привлекает внимание мадридского «Реала», сообщает Fichajes.
По информации источника, испанский гранд готов предложить за 18-летнго футболиста 40 миллионов евро. В Мадриде хотят видеть новую пару защитников, которая будет играть многие годы в составе клуба: Рауль Асенсио и Йоррел Хато.
В текущем сезоне Йоррел Хато провел 35 матчей на клубном уровне, забил 3 гола и отдал 7 ассистов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что за игрока «Реала» борются сразу 2 клуба.
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