Названа сумма. Реал нацелился на суперталанта из европейского гранда

Нидерландский защитник амстердамского «Аякса» Йоррел Хато привлекает внимание мадридского «Реала», сообщает Fichajes.

По информации источника, испанский гранд готов предложить за 18-летнго футболиста 40 миллионов евро. В Мадриде хотят видеть новую пару защитников, которая будет играть многие годы в составе клуба: Рауль Асенсио и Йоррел Хато.

В текущем сезоне Йоррел Хато провел 35 матчей на клубном уровне, забил 3 гола и отдал 7 ассистов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что за игрока «Реала» борются сразу 2 клуба.