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  4. Названа сумма. Реал нацелился на суперталанта из европейского гранда
Испания
17 февраля 2025, 10:41 |
1028
0

Названа сумма. Реал нацелился на суперталанта из европейского гранда

Йоррел Хато привлекает внимание испанского гранда

17 февраля 2025, 10:41 |
1028
0
Названа сумма. Реал нацелился на суперталанта из европейского гранда
Getty Images/Global Images Ukraine. Йоррел Хато

Нидерландский защитник амстердамского «Аякса» Йоррел Хато привлекает внимание мадридского «Реала», сообщает Fichajes.

По информации источника, испанский гранд готов предложить за 18-летнго футболиста 40 миллионов евро. В Мадриде хотят видеть новую пару защитников, которая будет играть многие годы в составе клуба: Рауль Асенсио и Йоррел Хато.

В текущем сезоне Йоррел Хато провел 35 матчей на клубном уровне, забил 3 гола и отдал 7 ассистов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что за игрока «Реала» борются сразу 2 клуба.

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Йоррел Хато Реал Мадрид Аякс трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Нидерландов по футболу Рауль Асенсио
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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