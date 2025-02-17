Идеальный вариант. За игрока Реала борются сразу 2 клуба

Испанский защитник мадридского «Реала» Хесус Вальехо привлекает внимание «Гранады» и «Реала» Сарагоса, сообщает Fichajes.

По информации источника, 28-летний игрок, контракт которого со «сливочными» истекает летом этого года, рассматривается «Гранадой», за которую он уже выступал ранее, как идеальный вариант усиления обороны. За «Реал» Сарагосу игрок также выступал.

В текущем сезоне Хесус Вальехо провел 1 матч на клубном уровне. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1 миллион евро.

Ранее сообщалось о том, что президент «Реала» Флорентино Перес следит за 17-летней звездой.