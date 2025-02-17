Перес следит за 17-летней звездой. Его называют «новым Роналду»

Мадридский «Реал» интересуется португальским полузащитником «Порту» Родриго Мора, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, подписать 17-летнего футболиста президенту королевского клуба Флорентино Пересу посоветовал известный агент Жорже Мендеш. Сейчас Перес изучает возможность трансфера игрока.

Журналисты уже выдали Родриго кучу авансов и называют его «новым Криштиану Роналду».

В сезоне 2024/25 Родриго Мора провел 25 матчей на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» договорился о подписании защитника «Жироны» Мигеля Гутьерреса.