Перес следит за 17-летней звездой. Его называют «новым Роналду»
Родриго Мора может перейти из «Порту» в «Реал» Мадрид
Мадридский «Реал» интересуется португальским полузащитником «Порту» Родриго Мора, сообщает испанское издание El Gol Digital.
По информации источника, подписать 17-летнего футболиста президенту королевского клуба Флорентино Пересу посоветовал известный агент Жорже Мендеш. Сейчас Перес изучает возможность трансфера игрока.
Журналисты уже выдали Родриго кучу авансов и называют его «новым Криштиану Роналду».
В сезоне 2024/25 Родриго Мора провел 25 матчей на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» договорился о подписании защитника «Жироны» Мигеля Гутьерреса.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У Александра возникли проблемы с налоговыми органами
Подопечные Тиаго Мотты выиграли со счетом 1:0