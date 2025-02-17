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  4. Перес следит за 17-летней звездой. Его называют «новым Роналду»
Испания
17 февраля 2025, 08:13 |
546
0

Перес следит за 17-летней звездой. Его называют «новым Роналду»

Родриго Мора может перейти из «Порту» в «Реал» Мадрид

17 февраля 2025, 08:13 |
546
0
Перес следит за 17-летней звездой. Его называют «новым Роналду»
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго Мора

Мадридский «Реал» интересуется португальским полузащитником «Порту» Родриго Мора, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, подписать 17-летнего футболиста президенту королевского клуба Флорентино Пересу посоветовал известный агент Жорже Мендеш. Сейчас Перес изучает возможность трансфера игрока.

Журналисты уже выдали Родриго кучу авансов и называют его «новым Криштиану Роналду».

В сезоне 2024/25 Родриго Мора провел 25 матчей на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» договорился о подписании защитника «Жироны» Мигеля Гутьерреса.

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Реал Мадрид Порту Флорентино Перес Жорже Мендеш трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Португалии по футболу Криштиану Роналду
Дмитрий Вус Источник: El Gol Digital
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