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5 марта на престижном турнире Индиан-Уэллс, свою встречу первого круга проведут Ангелина Калинина (WTA 54) и Лючия Бронцетти (WTA 62). Старт встречи запланирован на 21:00 по киевскому времени.

Ангелина Калинина

К Индиан-Уэллс Калинина подходит не в лучшей форме, так как проиграла 4 из 5 последних матчей. Лучше всего спортсменка отыграла в Брисбене еще на старте сезона, когда смогла дойти до полуфинала. В общей сложности теннисистка провела 14 матчей в этом году, выиграв половину из них.

В своей последней встрече Калинина уступила на турнире в Мексике австралийке Дарье Сэвилл – 6:4, 2:6, 2:6. Неоднократно в этом году украинка отдавала практически выигранные матчи. Здесь вспоминается битва против Азаренка в Дубае, когда Ангелина вела 6:2, 4:1, но уступила.

Калинина способна показывать теннис солидного уровня, но ей нужно собираться в сложные моменты и выгрызать победы, когда матч складывается не в ее пользу. Возможно, именно здесь произойдет перелом.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Лючия Бронцетти

Не может похвастаться значимыми достижениями в текущем сезоне и итальянская спортсменка, на ее счету 6 побед в 13 матчах. Свой лучший турнир Бронцетти провела в румынском Клуж. Там она дошла до финала, где проиграла «нейтралке» Анастасии Потаповой со счетом 6:4, 1:6, 2:6.

Свой последний матч итальянка провела на турнире в Дубае, где начала с квалификации, и считалась фаворитом в матче против китаянки Чжан, но провалила тот матч, уступив 1:6, 2:6.

Бронцетти не та теннисистка, которая может сотворить большую сенсацию. Она готова выдать хороший матч, но ожидать от нее феноменальных результатов на таком сильном турнире точно не стоит.

Getty Images/Global Images Ukraine. Лючия Бронцетти

Личные встречи

В очных противостояниях счет 1:1, оба матча состоялись в прошлом сезоне, сначала Калинина выиграла в Абу-Даби – 6:1, 7:6, после чего итальянка взяла реванш на Индиан-Уэллс – 6:3, 6:4.

Прогноз

Не удивительно, что в этой паре нет фаворита, так как сыграют теннисистки примерно одного уровня, которые выдают пока что не лучший сезон.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Калининой – 1,86, успех Бронцетти – 1,86. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

В плане потенциала, я считаю лучше украинку, поэтому и рискну поставить на ее чистую победу. В следующем круге, победителя этой пары уже ждет полька Магдалена Френх.