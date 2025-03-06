Калинина не сумела преодолеть 1-й раунд супертурнира в Индиан-Уэллс
На старте соревнований WTA 1000 в США Ангелина проиграла Лючии Бронцетти
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 54) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.
В 1-м раунде украинка в двух сетах проиграла Лючии Бронцетти (Италия, WTA 62) за 2 часа и 12 минут.
WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/64 финала
Ангелина Калинина (Украина) – Лючия Бронцетти (Италия) – 4:6, 5:7
Во второй партии Ангелина побеждала 5:3, но растеряла преимущество.
Это была третья встреча соперниц. Калинина во второй раз уступила итальянке.
Ангелина провела 15-й матч в 2025 году. На ее счету 7 побед (4 из них – в Брисбене) и 8 поражений.
Следующей соперницей Бронцетти будет 30-я сеяная Магдалена Френх.
Украину в Индиан-Уэллс продолжат представлять Марта Костюк, Элина Свитолина и Даяна Ястремская. Даяна вышла во 2-й раунд после победы над Юань Юэ днем ранее, присоединившись к Марте и Элине, которые благодаря посеву стартуют с 1/32 финала.
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