Калинина не сумела преодолеть 1-й раунд супертурнира в Индиан-Уэллс

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 54) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В 1-м раунде украинка в двух сетах проиграла Лючии Бронцетти (Италия, WTA 62) за 2 часа и 12 минут.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/64 финала

Ангелина Калинина (Украина) – Лючия Бронцетти (Италия) – 4:6, 5:7

Во второй партии Ангелина побеждала 5:3, но растеряла преимущество.

Это была третья встреча соперниц. Калинина во второй раз уступила итальянке.

Ангелина провела 15-й матч в 2025 году. На ее счету 7 побед (4 из них – в Брисбене) и 8 поражений.

Следующей соперницей Бронцетти будет 30-я сеяная Магдалена Френх.

Украину в Индиан-Уэллс продолжат представлять Марта Костюк, Элина Свитолина и Даяна Ястремская. Даяна вышла во 2-й раунд после победы над Юань Юэ днем ранее, присоединившись к Марте и Элине, которые благодаря посеву стартуют с 1/32 финала.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Getty Images/Global Images Ukraine. Лючия Бронцетти

Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина