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WTA
06 марта 2025, 23:29 | Обновлено 06 марта 2025, 23:33
176
7

Калинина не сумела преодолеть 1-й раунд супертурнира в Индиан-Уэллс

На старте соревнований WTA 1000 в США Ангелина проиграла Лючии Бронцетти

06 марта 2025, 23:29 | Обновлено 06 марта 2025, 23:33
176
7
Калинина не сумела преодолеть 1-й раунд супертурнира в Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 54) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В 1-м раунде украинка в двух сетах проиграла Лючии Бронцетти (Италия, WTA 62) за 2 часа и 12 минут.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/64 финала

Ангелина Калинина (Украина) – Лючия Бронцетти (Италия) – 4:6, 5:7

Во второй партии Ангелина побеждала 5:3, но растеряла преимущество.

Это была третья встреча соперниц. Калинина во второй раз уступила итальянке.

Ангелина провела 15-й матч в 2025 году. На ее счету 7 побед (4 из них – в Брисбене) и 8 поражений.

Следующей соперницей Бронцетти будет 30-я сеяная Магдалена Френх.

Украину в Индиан-Уэллс продолжат представлять Марта Костюк, Элина Свитолина и Даяна Ястремская. Даяна вышла во 2-й раунд после победы над Юань Юэ днем ранее, присоединившись к Марте и Элине, которые благодаря посеву стартуют с 1/32 финала.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина
Getty Images/Global Images Ukraine. Лючия Бронцетти
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина
Getty Images/Global Images Ukraine. Лючия Бронцетти
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 7
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Arctic
Досить очікувано, не варто й засмучуватись 😏
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+3
BATI-GOOOOOL
Калініна вже давно по рівню гри не топ 100 ,навіть не топ 200.її гра не доставляє задоволення ні  собі не нам....відчуття що грає тільки щоб заробити "копійку"  на життя...
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+2
roman75zpr
Це вже деградацiя
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+1
Андрій Заліщук
Щось я і не сумнівався((
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+1
Alehandro
Дякую. Поматюкався
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+1
C.Пеклов
У вирішальні моменти гри у Гелі йшла голова обертом, трусилися руки, ноги  й це на жаль дуже часто останнім часом...
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0
Обсервер Влад
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0
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