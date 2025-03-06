Ястремская успешно стартовала на турнире в Индиан-Уэллс и вышла на Жабер
Даяна в двух сетах разобралась с Юань Юэ и сыграет во 2-м раунде тысячника в США
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 46) вышла во 2-й раунд хардовых соревнований WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.
В 1-м круге украинка в двух сетах разобралась с китаянкой Юань Юэ (WTA 68) за 1 час и 25 минут.
WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/64 финала
Даяна Ястремская (Украина) – Юань Юэ (Китай) – 6:2, 6:4
Во второй партии Ястремская уступала 2:4, но сумела вовремя вернуться в игру, взять четыре гейма подряд и закрыть матч за собой.
Это была первая встреча соперниц. Для Юань это был третий поединок против представительницы Украины в 2025 году. В Брисбене она обыграла Марту Костюк, а затем уступила Ангелине Калининой.
Следующей соперницей Даяны в Индиан-Уэллс будет 32-я сеяная Онс Жабер из Туниса.
Ястремская первая из украинок сумела одержать победу на Индиан-Уэллс 2025. 6 марта на этих кортах выступления начнет Ангелина Калинина, а в пятницу встречи 2-го круга проведут Марта Костюк и Элина Свитолина.
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