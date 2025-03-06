Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Ястремская успешно стартовала на турнире в Индиан-Уэллс и вышла на Жабер
WTA
06 марта 2025, 08:41 | Обновлено 06 марта 2025, 08:50
1674
3

Ястремская успешно стартовала на турнире в Индиан-Уэллс и вышла на Жабер

Даяна в двух сетах разобралась с Юань Юэ и сыграет во 2-м раунде тысячника в США

06 марта 2025, 08:41 | Обновлено 06 марта 2025, 08:50
1674
3
Ястремская успешно стартовала на турнире в Индиан-Уэллс и вышла на Жабер
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 46) вышла во 2-й раунд хардовых соревнований WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В 1-м круге украинка в двух сетах разобралась с китаянкой Юань Юэ (WTA 68) за 1 час и 25 минут.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/64 финала

Даяна Ястремская (Украина) – Юань Юэ (Китай) – 6:2, 6:4

Во второй партии Ястремская уступала 2:4, но сумела вовремя вернуться в игру, взять четыре гейма подряд и закрыть матч за собой.

Это была первая встреча соперниц. Для Юань это был третий поединок против представительницы Украины в 2025 году. В Брисбене она обыграла Марту Костюк, а затем уступила Ангелине Калининой.

Следующей соперницей Даяны в Индиан-Уэллс будет 32-я сеяная Онс Жабер из Туниса.

Ястремская первая из украинок сумела одержать победу на Индиан-Уэллс 2025. 6 марта на этих кортах выступления начнет Ангелина Калинина, а в пятницу встречи 2-го круга проведут Марта Костюк и Элина Свитолина.

По теме:
Наоми ОСАКА: «Худший матч, который я когда-либо проводила»
Ангелина Калинина – Лючия Бронцетти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ангелина Калинина – Лючия Бронцетти. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
Даяна Ястремская Юань Юэ Онс Жабер WTA Индиан-Уэллс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где Трубин? В УЕФА опубликовали лучшие сейвы 1/8 финала Лиги чемпионов
Футбол | 06 марта 2025, 08:45 2
Где Трубин? В УЕФА опубликовали лучшие сейвы 1/8 финала Лиги чемпионов
Где Трубин? В УЕФА опубликовали лучшие сейвы 1/8 финала Лиги чемпионов

«Бенфика» в большинстве уступила «Барселоне»

Мегакамбек. Определена первая соперница Костюк на турнире в Индиан-Уэллс
Теннис | 06 марта 2025, 07:01 0
Мегакамбек. Определена первая соперница Костюк на турнире в Индиан-Уэллс
Мегакамбек. Определена первая соперница Костюк на турнире в Индиан-Уэллс

Робин Монтгомери в трех сетах переиграла Юле Нимайер в 1-м раунде тысячника

Новые детали реванша Усик – Дюбуа. Бой планируется на легендарной арене
Бокс | 05.03.2025, 19:58
Новые детали реванша Усик – Дюбуа. Бой планируется на легендарной арене
Новые детали реванша Усик – Дюбуа. Бой планируется на легендарной арене
К Лунину в Реал может перейти лучший футболист сборной Украины
Футбол | 05.03.2025, 21:21
К Лунину в Реал может перейти лучший футболист сборной Украины
К Лунину в Реал может перейти лучший футболист сборной Украины
Леннокс ЛЬЮИС: Али не самый великий боксер. Знаете, кто лучший?
Бокс | 06.03.2025, 08:26
Леннокс ЛЬЮИС: Али не самый великий боксер. Знаете, кто лучший?
Леннокс ЛЬЮИС: Али не самый великий боксер. Знаете, кто лучший?
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Falko
Фсьо. А ми тут наших криємо: як ти могла вести стопісят очок і злити за 1,5 кроки до? Як не соромно, грати не вміють і не хочуть ( А просто це жінки і їхній особливий гендер-теніс.
2:4 і 6:4, але не програла, а виграла. І це не проти ноунейма, а проти впертої китаянки, яка наразі тільки трішки нижче в рейтингу.
Ответить
+3
mevast
З перемогою Даяно! Жабер можна проходити. При умові, що не візьмешся за старе - пуляти куди попало, лише не в корт.
Ответить
+2
C.Пеклов
Молодець,у 2 сетах!Якщо не поспішає й влучає дуже цікаво дивитися.Сподіваюсь в 2 колі, 1 подача буде влучати чаще.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик ответил, как бы закончился бой Владимир Кличко – Мухаммед Али
Усик ответил, как бы закончился бой Владимир Кличко – Мухаммед Али
05.03.2025, 00:02 1
Бокс
Тони БЕЛЛЬЮ: «Он продался за деньги. С ним никто не захочет драться»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Он продался за деньги. С ним никто не захочет драться»
06.03.2025, 07:50 1
Бокс
Хави готов возглавить МЮ. Он уже попросил подписать двух игроков Барселоны
Хави готов возглавить МЮ. Он уже попросил подписать двух игроков Барселоны
04.03.2025, 18:05 14
Футбол
Лига чемпионов: ПСЖ – Ливерпуль. Конкурс прогнозов от betking и Sport.ua!
Лига чемпионов: ПСЖ – Ливерпуль. Конкурс прогнозов от betking и Sport.ua!
05.03.2025, 12:45
Мир азарта
Гвардиола указал на дверь самому дорогому игроку в истории Манчестер Сити
Гвардиола указал на дверь самому дорогому игроку в истории Манчестер Сити
05.03.2025, 20:33 1
Футбол
Рейтинг лучших супертяжей мира. Джошуа – 5-й, Фьюри – 1-й, а где Усик?
Рейтинг лучших супертяжей мира. Джошуа – 5-й, Фьюри – 1-й, а где Усик?
05.03.2025, 08:51 1
Бокс
К клубу Первой лиги Украины присоединился сын легенды сборной Бразилии
К клубу Первой лиги Украины присоединился сын легенды сборной Бразилии
04.03.2025, 12:59 3
Футбол
«Не нужно менять». Защитник Ромы сравнил Довбика и Шомуродова
«Не нужно менять». Защитник Ромы сравнил Довбика и Шомуродова
05.03.2025, 17:17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем