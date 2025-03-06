Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс на 6 марта

6 марта на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс продолжатся матчи 1-го раунда в мужском и женском одиночных разрядах, а также стартуют парные поединки.

В четверг в США из украинских теннисисток выступит только Ангелина Калинина.

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс на четверг, 6 марта

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. Одиночный разряд, 1/64 финала

Stadium 6 . 1-й запуск (не ранее 21:00 по Киеву)

Ангелина Калинина – Лючия Бронцетти