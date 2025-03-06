WTA06 марта 2025, 07:52 |
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Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс на 6 марта
В четверг из украинских теннисисток сыграет только Ангелина Калинина
06 марта 2025, 07:52 |
280
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6 марта на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс продолжатся матчи 1-го раунда в мужском и женском одиночных разрядах, а также стартуют парные поединки.
В четверг в США из украинских теннисисток выступит только Ангелина Калинина.
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс на четверг, 6 марта
WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. Одиночный разряд, 1/64 финала
Stadium 6. 1-й запуск (не ранее 21:00 по Киеву)
Ангелина Калинина – Лючия Бронцетти
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