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  4. Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс на 6 марта
WTA
06 марта 2025, 07:52 |
280
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Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс на 6 марта

В четверг из украинских теннисисток сыграет только Ангелина Калинина

06 марта 2025, 07:52 |
280
0
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс на 6 марта
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

6 марта на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс продолжатся матчи 1-го раунда в мужском и женском одиночных разрядах, а также стартуют парные поединки.

В четверг в США из украинских теннисисток выступит только Ангелина Калинина.

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс на четверг, 6 марта

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. Одиночный разряд, 1/64 финала

Stadium 6. 1-й запуск (не ранее 21:00 по Киеву)

Ангелина Калинина Лючия Бронцетти

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WTA Индиан-Уэллс Ангелина Калинина расписание
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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