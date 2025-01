Калинина уступила 39-й ракетке и завершила выступления на турнире в Линце

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 48) не сумела удачно стартовать на турнире WTA 500 в Линце (Австрия), который проводится на закрытых хардовых кортах.

В 1/16 финала украинка в двух сетах уступила 8-й сеяной соревнований Кларе Таусон (Дания, WTA 39) за 1 час и 20 минут.

WTA 500 Линц. Хард в помещении. 1/16 финала

Ангелина Калинина (Украина) – Клара Таусон (Дания) [8] – 3:6, 3:6

Это была четвертая встреча соперниц. Ангелина проиграла второе очное противостояние.

Во второй партии Калинина могла вернуться в игру, но в 8-м гейме не сумела реализовать два брейк-поинта, чтобы сделать счет 4:4, а после отдала свою подачу и позволила Таусон закрыть за собой поединок.

Калинина проиграла третий матч подряд. На Aus Open она вылетела в 1-м же раунде от Онс Жабер, а до старта мейджора дошла до полуфинала WTA 500 в Брисбене, где уступила Полине Кудерметовой.

Следующей соперницей Таусон в Линце будет Сорана Кырстя (Румыния, WTA 70).

В одиночном разряде турнира в Австрии Украину продолжат представлять еще две теннисистки: Элина Свитолина и Даяна Ястремская. Даяна стартует 28 января матчем против Лючии Бронцетти, а Свитолина пока не узнала свою первую соперницу и начнет выступления в четверг, 30 января.

