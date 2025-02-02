2 февраля на «Эстади Олимпико» пройдет матч 22-го тура Примеры Испании, в котором «Барселона» встретится с «Алавесом». Поединок начнется в 15:00 по киевкому времени.

Барселона

Команда в прошлом сезоне выступила крайне неудачно, так и не сумев взять ни единого трофея. Не удивительно, что Хави не сохранил пост, при его успехах 2023-го года и статусе местной легенды как футболиста. Сменивший его Флик взял титул с первой же попытки - да, только в виде Суперкубка страны, но с победами над Атлетиком и Реалом, причем сливочных разгромили - второй раз за сезон. Удачно, хотя и не без оговорок, выступают сине-гранатовые в Лиге чемпионов. На этой неделе там не сумели обыграть Аталанту, ограничившись ничьей 2:2. Но в Примере после солидного старта был провальный отрезок, да и в январе потеряли очки с Хетафе. С Валенсией зато отвели душу максимально, устроив крупной разгром борцу за выживание.

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Алавес

Клуб сумел вернуться в Ла Лигу в 2023-м году сразу же после вылета, пусть и только за счет победы в плей-офф. В итоге тот сезон новичок провел удачно, даже сумел финишировать в верхней части таблицы. Но в новом цикле, как часто бывает, уничтожителям бобов гораздо сложнее. Недавнего героя, Луиса Гарсию, уже уволили, и с декабря пост главного тренера занял Эдуардо Коудет. Он начинал с вылета из кубка, от скромной Депортива Минера, но, главное, при аргентинце начали постоянно брать очки в Примере, проиграв только Жироне. В основном это были ничьи, но у Бетиса выиграли даже на выезде, покинув зону вылета. Да и с Сельтой получилось зацепиться за очко - поединок против нее в итоге принес результативную ничью 1:1.

Статистика личных встреч

Кулес в октябре выиграли 3:0 - это четвертая кряду победа каталонского гранда.

Прогноз

Букмекерские конторы ожидаемо верят в больше чем клуб. Он и правда может разгромить гостей, а может и придумать себе проблемы, так что ограничимся по данному футбольному матчу ставкой на тотал больше 3,5 забитых голов (коэффициент - 1,93).