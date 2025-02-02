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Чемпионат Испании
Барселона
02.02.2025 15:00 – FT 1 : 0
Алавес
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Испания
02 февраля 2025, 16:57 |
403
1

Две травмы в матче. Барселона дома минимально обыграла Алавес

Поединок закончился со счетом 1:0 в пользу каталонцев

02 февраля 2025, 16:57 |
403
1
Две травмы в матче. Барселона дома минимально обыграла Алавес
Getty Images/Global Images Ukraine

2 февраля состоялся матч 22-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Алавесом».

Игра прошла на «Эстадио Олимпико» в Барселоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Единственный гол в матче забил звездный нападающий каталонцев Роберт Левандовский в середине второго тайма.

В начале встречи хавбек «Барселоны» Гави и нападающий «Алавеса» Томач Конечны столкнулись головами. После инцидента на поле появились медики, обоих игроков заменили на 14-й минуте.

В турнирной таблице «Барселона», имея в своем активе 45 очков, занимает третье место. «Алавес» набрал 21 пункт и занимает 18-ю позицию.

Ла Лига. 22-й тур. 2 февраля

Барселона – Алавес – 1:0

Гол: Левандовски, 61

Фотогалерея:

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Барселона Алавес Барселона - Алавес Ла Лига чемпионат Испании по футболу Роберт Левандовски Гави травма
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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Комментарии 1
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ivankondrat96
Роберт не старіє. В такому досить поважному для форварда віці продовжує забивати в одному з найсильніших чемпіонатів. Молодець
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