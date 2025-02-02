Две травмы в матче. Барселона дома минимально обыграла Алавес
Поединок закончился со счетом 1:0 в пользу каталонцев
2 февраля состоялся матч 22-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Алавесом».
Игра прошла на «Эстадио Олимпико» в Барселоне.
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Единственный гол в матче забил звездный нападающий каталонцев Роберт Левандовский в середине второго тайма.
В начале встречи хавбек «Барселоны» Гави и нападающий «Алавеса» Томач Конечны столкнулись головами. После инцидента на поле появились медики, обоих игроков заменили на 14-й минуте.
В турнирной таблице «Барселона», имея в своем активе 45 очков, занимает третье место. «Алавес» набрал 21 пункт и занимает 18-ю позицию.
Ла Лига. 22-й тур. 2 февраля
Барселона – Алавес – 1:0
Гол: Левандовски, 61
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