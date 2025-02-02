Две травмы в матче. Барселона дома минимально обыграла Алавес

2 февраля состоялся матч 22-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Алавесом».

Игра прошла на «Эстадио Олимпико» в Барселоне.

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Единственный гол в матче забил звездный нападающий каталонцев Роберт Левандовский в середине второго тайма.

В начале встречи хавбек «Барселоны» Гави и нападающий «Алавеса» Томач Конечны столкнулись головами. После инцидента на поле появились медики, обоих игроков заменили на 14-й минуте.

В турнирной таблице «Барселона», имея в своем активе 45 очков, занимает третье место. «Алавес» набрал 21 пункт и занимает 18-ю позицию.

Ла Лига. 22-й тур. 2 февраля

Барселона – Алавес – 1:0

Гол: Левандовски, 61

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Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine