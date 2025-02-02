Полузащитник Барселоны досрочно покинул поле из-за травмы головы

2 февраля в матче 22-го тура Ла лиги встречаются «Барселона» и «Алавес».

На 8-й минуте матча полузащитник «каталонцев» Гави столкнулся головой в борьбе с форвардом «Алавеса» Хоче Конечны. На поле сразу появились медики, которые начали оказывать помощь футболистам.

Гави поднялся и покинул поле самостоятельно, а вот игрока «Алавеса» с поля забирали на носилках.

Несмотря на то, что Гави сигнализировал главному тренеру, что готов вернуться на поле, Ганси Флик принял решение заменить игрока на Фермина Лопеса.

Хосе Конечны был заменен на Карлоса Мартина.

После первого тайма команды голов не забивали.