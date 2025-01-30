В воскресенье, 2 февраля, состоится матч 22-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Барселона» и «Алавес».

Игра пройдет в Барселоне на Олимпийском стадионе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 15:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Барселона – Алавес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция