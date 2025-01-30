Испания30 января 2025, 21:44 | Обновлено 30 января 2025, 21:50
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Барселона – Алавес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 2 февраля матч 22-го тура Ла Лиги
30 января 2025, 21:44 | Обновлено 30 января 2025, 21:50
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В воскресенье, 2 февраля, состоится матч 22-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Барселона» и «Алавес».
Игра пройдет в Барселоне на Олимпийском стадионе.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 15:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Барселона – Алавес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Барселона – АлавесСмотреть трансляцию
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