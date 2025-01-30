Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона – Алавес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Барселона
02.02.2025 15:00 - : -
Алавес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
30 января 2025, 21:44 | Обновлено 30 января 2025, 21:50
23
0

Барселона – Алавес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 февраля матч 22-го тура Ла Лиги

30 января 2025, 21:44 | Обновлено 30 января 2025, 21:50
23
0
Барселона – Алавес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Барселона

В воскресенье, 2 февраля, состоится матч 22-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Барселона» и «Алавес».

Игра пройдет в Барселоне на Олимпийском стадионе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 15:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Барселона – Алавес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Барселона – Алавес
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Жирона – Лас-Пальмас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
С украинцем в составе. Команда основного этапа Лиги чемпионов от WhoScored
ФОТО. Родной брат Педри очень похож на него. Как две капли воды
Барселона Алавес Барселона - Алавес Ла Лига чемпионат Испании по футболу смотреть онлайн
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский назвал стартовый состав Динамо на последний матч ЛЕ против РФШ
Футбол | 30 января 2025, 20:53 41
Шовковский назвал стартовый состав Динамо на последний матч ЛЕ против РФШ
Шовковский назвал стартовый состав Динамо на последний матч ЛЕ против РФШ

30 января в 22:00 пройдет матч последнего, 8-го тура Лиги Европы

Прощание с Лигой чемпионов. Шахтер уступил Боруссии в Дортмунде
Футбол | 29 января 2025, 23:56 219
Прощание с Лигой чемпионов. Шахтер уступил Боруссии в Дортмунде
Прощание с Лигой чемпионов. Шахтер уступил Боруссии в Дортмунде

Донецкая команда не сумела выйти в плей-офф

«Посмотрите на Усика». Чемпион мира собирается дебютировать в хевивейте
Бокс | 30.01.2025, 11:52
«Посмотрите на Усика». Чемпион мира собирается дебютировать в хевивейте
«Посмотрите на Усика». Чемпион мира собирается дебютировать в хевивейте
Рома – Айнтрахт. Видео голов и обзор (обновляется)
Футбол | 30.01.2025, 22:04
Рома – Айнтрахт. Видео голов и обзор (обновляется)
Рома – Айнтрахт. Видео голов и обзор (обновляется)
Ярмоленко обратился к Бущану после его трансфера из Динамо в Аравию
Футбол | 30.01.2025, 08:25
Ярмоленко обратился к Бущану после его трансфера из Динамо в Аравию
Ярмоленко обратился к Бущану после его трансфера из Динамо в Аравию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-чемпион мира: «Я поставил 2 миллиона долларов на свою победу»
Экс-чемпион мира: «Я поставил 2 миллиона долларов на свою победу»
29.01.2025, 08:26 13
Бокс
Это неожиданно. Известны детали трансфера легенды Шахтера и сборной Украины
Это неожиданно. Известны детали трансфера легенды Шахтера и сборной Украины
29.01.2025, 20:10 6
Футбол
Гарет ДЭВИС: «Джошуа и Фьюри все. Теперь на первый план выходят...»
Гарет ДЭВИС: «Джошуа и Фьюри все. Теперь на первый план выходят...»
28.01.2025, 17:10 2
Бокс
УСИК: «Это мой самый опасный соперник. О Боже, отходи, это опасно»
УСИК: «Это мой самый опасный соперник. О Боже, отходи, это опасно»
29.01.2025, 09:00 15
Бокс
Победные голы на последней секунде. Драма в четвертьфиналах ЧМ по гандболу
Победные голы на последней секунде. Драма в четвертьфиналах ЧМ по гандболу
29.01.2025, 06:23
Другие виды
Зидан ответил, кто его самый любимый игрок после Роналду и Месси
Зидан ответил, кто его самый любимый игрок после Роналду и Месси
29.01.2025, 08:32 4
Футбол
Вот так битва. Топ-клуб поборется с Атлетико и Боруссией за Зинченко
Вот так битва. Топ-клуб поборется с Атлетико и Боруссией за Зинченко
29.01.2025, 16:48 10
Футбол
Ни центом меньше. Реал назвал космическую сумму трансфера звезды в ПСЖ
Ни центом меньше. Реал назвал космическую сумму трансфера звезды в ПСЖ
28.01.2025, 20:17 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем