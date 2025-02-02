Барселона – Алавес – 1:0. Левандовски принес 3 очка. Видео гола и обзор
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2 февраля в 15:00 стартовал матч 22-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Алавесом».
Игра прошла на «Эстадио Олимпико» в Барселоне.
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На 61-й минуте звездный нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски вывел свою команду вперед.
В турнирной таблице «Барселона», имея в своем активе 45 очков, занимает третье место. «Алавес» набрал 21 пункт и занимает 18-ю позицию.
Ла Лига. 22-й тур. 2 февраля
Барселона – Алавес – 1:0
Гол: Левандовски, 61
Видеообзор матча:
События матча
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