Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона – Алавес – 1:0. Левандовски принес 3 очка. Видео гола и обзор
Чемпионат Испании
Барселона
02.02.2025 15:00 – FT 1 : 0
Алавес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
02 февраля 2025, 18:08 | Обновлено 02 февраля 2025, 18:09
242
0

Барселона – Алавес – 1:0. Левандовски принес 3 очка. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 22-го тура Ла Лиги

02 февраля 2025, 18:08 | Обновлено 02 февраля 2025, 18:09
242
0
Барселона – Алавес – 1:0. Левандовски принес 3 очка. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

2 февраля в 15:00 стартовал матч 22-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Алавесом».

Игра прошла на «Эстадио Олимпико» в Барселоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 61-й минуте звездный нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски вывел свою команду вперед.

В турнирной таблице «Барселона», имея в своем активе 45 очков, занимает третье место. «Алавес» набрал 21 пункт и занимает 18-ю позицию.

Ла Лига. 22-й тур. 2 февраля

Барселона – Алавес – 1:0

Гол: Левандовски, 61

Видеообзор матча:

События матча

62’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
По теме:
ВИДЕО. Как украинец отметился забитым голом в чемпионате Азербайджана
Известны условия соглашения. Защитник Динамо перейдет в испанский клуб
Две травмы в матче. Барселона дома минимально обыграла Алавес
Барселона Роберт Левандовски чемпионат Испании по футболу Алавес Ла Лига видео голов и обзор Барселона - Алавес
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Почему Шахтер решил продать Зубкова, которого считали лидером команды
Футбол | 02 февраля 2025, 13:48 21
Почему Шахтер решил продать Зубкова, которого считали лидером команды
Почему Шахтер решил продать Зубкова, которого считали лидером команды

Алексей Сливченко уверен: как и в случае с Сиканом, решение «горняков» правильное, но запоздалое

Украинец вылетел из рейтинга топ-10 WBA после эффектного боя на шоу Усика
Бокс | 01 февраля 2025, 19:22 0
Украинец вылетел из рейтинга топ-10 WBA после эффектного боя на шоу Усика
Украинец вылетел из рейтинга топ-10 WBA после эффектного боя на шоу Усика

Даниэль Лапин теперь занимает 11 строчку в рейтинге полутяжелого веса от WBA

Милан – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 02.02.2025, 18:11
Милан – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Милан – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Легенда АПЛ считает, что украинец может стать лучшим вратарем в мире
Футбол | 01.02.2025, 20:52
Легенда АПЛ считает, что украинец может стать лучшим вратарем в мире
Легенда АПЛ считает, что украинец может стать лучшим вратарем в мире
Журнал Аль-Шейха анонсировал возвращение Кличко. Известно, когда будет бой
Бокс | 02.02.2025, 08:33
Журнал Аль-Шейха анонсировал возвращение Кличко. Известно, когда будет бой
Журнал Аль-Шейха анонсировал возвращение Кличко. Известно, когда будет бой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Президент WBC : «Можем сообщить, что Усик присоединился к нашей семье»
Президент WBC : «Можем сообщить, что Усик присоединился к нашей семье»
01.02.2025, 09:51
Бокс
Ястремская уничтожила 39-ю ракетку и вышла в финал турнира WTA 500 в Линце
Ястремская уничтожила 39-ю ракетку и вышла в финал турнира WTA 500 в Линце
01.02.2025, 16:00 65
Теннис
Клопп назвал легенду Ливерпуля, которую хотел бы иметь в своем составе
Клопп назвал легенду Ливерпуля, которую хотел бы иметь в своем составе
01.02.2025, 17:52
Футбол
Усик может не подраться с Дюбуа или Паркером. У него есть другой вариант
Усик может не подраться с Дюбуа или Паркером. У него есть другой вариант
02.02.2025, 10:58
Бокс
Клуб Первой лиги хочет вернуть Зинченко, Лунина и Малиновского в Украину
Клуб Первой лиги хочет вернуть Зинченко, Лунина и Малиновского в Украину
01.02.2025, 10:07 9
Футбол
Стало известно, сколько Динамо заработало за провальную Лигу Европы
Стало известно, сколько Динамо заработало за провальную Лигу Европы
31.01.2025, 16:20 43
Футбол
Известно, сколько получил Шахтер за трансфер Степаненко в Турцию
Известно, сколько получил Шахтер за трансфер Степаненко в Турцию
31.01.2025, 17:34 14
Футбол
Промоутер Усика: «У меня получилась ничья, разве это не была ошибка судей?»
Промоутер Усика: «У меня получилась ничья, разве это не была ошибка судей?»
02.02.2025, 10:36 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем