2 февраля в 15:00 стартовал матч 22-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Алавесом».

Игра прошла на «Эстадио Олимпико» в Барселоне.

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На 61-й минуте звездный нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски вывел свою команду вперед.

В турнирной таблице «Барселона», имея в своем активе 45 очков, занимает третье место. «Алавес» набрал 21 пункт и занимает 18-ю позицию.

Ла Лига. 22-й тур. 2 февраля

Барселона – Алавес – 1:0

Гол: Левандовски, 61

Видеообзор матча: