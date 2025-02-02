«Столько грязи не видел нигде». Буткевич – об украинском футболе

Президент житомирского «Полесья» Геннадий Буткевич поделился впечатлениями от 4 лет в украинском футболе, в частности затронув тему судейства:

«Я начал свою карьеру в 80-х. Служил кадровым офицером, а также работал в правоохранительных органах. Ответственная и сложная работа. Дала много жизненного опыта и закалила характер. Позже с партнерами мы работали над развитием собственного бизнеса. Потом основал инвестиционную компанию. Большой путь и много испытаний. Но когда пришел в украинский футбол, я был очень удивлен. Такое количество грязи, зависти, манипуляций и других негативных вещей я не встречал до этого ни в бизнесе, ни в любых жизненных ситуациях.

Или я о судействе? Судейство точно занимает одно из первых мест в этом перечне. Низкое качество арбитража. Решения часто странные, непонятные и непоследовательные. Это меня очень волнует. По сути, этот фактор очень влияет на качество нашего чемпионата и откровенно обесценивает попытки развивать футбол в стране в это трудное время.

Арбитры – это люди, которые обслуживают турнир, в котором участвуют 16 команд. Президенты клубов, которые финансируют развитие клубного футбола в стране, должны решать, как улучшить качество судейства, как сделать наш футбол сильнее. В том числе и по качеству арбитража. Соответственно клубы УПЛ должны иметь влияние на арбитраж, понимать его и улучшать качество. Так же как это происходит в АПЛ, которую все ставят в пример. Там арбитр получает оценку также и от всех клубов, если оценка постоянно низкая – он не сможет судить в Английской Премьер-Лиге. Наша система арбитража нуждается в изменениях.

Футбол должен быть прозрачным и честным. Я первый из владельцев клубов готов пройти детектор лжи. Предлагаю всем остальным президентам тоже это сделать. Если мы хотим перемен, то пусть вопросы не будут о прошлом для выяснения предыдущих скандальных ситуаций, а о настоящем и о будущем. Главное, чтобы каждый открыто продемонстрировал добрые намерения ради перемен к лучшему. Забудем прошлое и будем строить новую систему для честного судейства и чемпионат по спортивному принципу. А не по принципу отношений или влияний. Именно клубы должны обеспечить арбитрам достойную зарплату, лучшее обучение, но и иметь возможность спрашивать с них о качественной работе на поле. Я считаю, что эти реформы позволят украинским судьям со временем стать одними из лучших арбитров, которые будут на постоянной основе работать на матчах Лиги чемпионов и других международных топовых соревнованиях».

Ранее сообщалось, что некоторые клубы УПЛ пытались подкупить арбитров.