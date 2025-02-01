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01 февраля 2025, 00:57 |
218
0

Паоло Мальдини ответил, кто является лучшим футболистом в истории

Легендарный защитник назвал трех игроков

01 февраля 2025, 00:57 |
218
0
Паоло Мальдини ответил, кто является лучшим футболистом в истории
Getty Images/Global Images Ukraine. Паоло Мальдини

Легендарный экс-защитник «Милана» и сборной Италии по футболу Паоло Мальдини ответил на вопрос, кто является лучшим футболистом в истории. Паоло назвал три фамилии.

«Лучший футболист в истории? Я назову трех – Роналдо, Лионель Месси и Диего Марадона», – сказал Мальдини.

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.

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Диего Марадона Паоло Мальдини Роналдо Лионель Месси
Дмитро Олійник Источник: GiveMeSport
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