Другие новости01 февраля 2025, 00:57 |
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Паоло Мальдини ответил, кто является лучшим футболистом в истории
Легендарный защитник назвал трех игроков
01 февраля 2025, 00:57 |
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Легендарный экс-защитник «Милана» и сборной Италии по футболу Паоло Мальдини ответил на вопрос, кто является лучшим футболистом в истории. Паоло назвал три фамилии.
«Лучший футболист в истории? Я назову трех – Роналдо, Лионель Месси и Диего Марадона», – сказал Мальдини.
Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.
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