Перейдет? Названа зарплата, которую Аравия предлагает звезде Реала
Родриго может покинуть королевский клуб
Клубы Саудовской Аравии серьезно интересуются бразильским вингером мадридского «Реала» Родриго, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, неназванный клуб предлагает «сливочным» 200 миллионов евро за трансфер 24-летнего футболиста, а сам игрок в новом клубе будет зарабатывать 140 миллионов евро ежегодно.
В сезоне 2024/25 Родриго провел 29 матчей на клубном уровне, отметившись 12 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Родриго заинтересовал «ПСЖ».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент УАФ сочувствует Паулу Фонсеке
Стороны продолжают вести переговоры о трансфере