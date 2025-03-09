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  4. ШЕВЧЕНКО: «Григорчук не разбирается в футболе. Он диктатор, как путин»
Украина. Премьер лига
09 марта 2025, 09:10 |
1562
0

ШЕВЧЕНКО: «Григорчук не разбирается в футболе. Он диктатор, как путин»

Алексей жестко раскритиковал нынешнего главного тренера ЛНЗ

09 марта 2025, 09:10 |
1562
0
ШЕВЧЕНКО: «Григорчук не разбирается в футболе. Он диктатор, как путин»
ФК Черноморец. Роман Григорчук

Украинский вратарь казахстанского «Окжетпеса» Алексей Шевченко высказался о нынешнем главном тренере черкасского ЛНЗ Романе Григорчуке, с которым они вместе работали в одесском «Черноморце».

– Григорчук, по вашему мнению, разбирается в футболе?

– Сомневаюсь. Он вообще играл в футбол? Я не уверен, потому что какую-то такую ахинею говорил. В «Черноморце» времен расцвета УПЛ у него играли игроки, которые и сами без него много кого бы победили. В «Астане» вообще без него брали чемпионство, выгоняли его постоянно, мол, и без тебя разберемся. Был бы он хорошим тренером, там бы и остался. Где он тренировал – там были хорошие деньги. Без хороших футболистов с огромными зарплатами он результат показать не может.

– В чем проявлялось неуважение Григорчука к футболистам? Почему он это делал?

– Он такой и есть – диктатор. Он садится, как путин, а позади него – икона. Стиль разговора один в один с кремлевским диктатором: вспоминает Бога постоянно, говорит, что футбол у него в сердце и футбол никогда невозможно обмануть. Григорчук постоянно использует мат и оскорбляет футболистов. Буквально после теории некоторые ребята уже плакали. Начинает искать виновных в поражении. Нет такого, что проиграли, ничего страшного, надо менять это или другое. Он ловит кого-то одного или двух и начинает обвинять в поражении.

Ранее Роман Григорчук прокомментировал поражение от киевского «Динамо».

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Алексей Шевченко Черноморец Одесса ЛНЗ Черкассы Роман Григорчук владимир путин (х..ло) Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Окжетпес чемпионат Казахстана по футболу
Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
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