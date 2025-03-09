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Чемпионат Италии
Ювентус
09.03.2025 21:45 – FT 0 : 4
Аталанта
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Италия
09 марта 2025, 23:37 | Обновлено 09 марта 2025, 23:46
387
3

Старая Синьора унижена дома. Ювентус потерпел крупное фиаско от Аталанты

Хозяева пропустили 4 безответных гола от команды из Бергамо

09 марта 2025, 23:37 | Обновлено 09 марта 2025, 23:46
387
3
Старая Синьора унижена дома. Ювентус потерпел крупное фиаско от Аталанты
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 9 марта состоялся матч 28-го тура итальянской Серии А.

«Ювентус» и «Аталанта» встретились в Турине на стадионе «Ювентус Стэдиум».

Старая Синьора дома потерпела крупное фиаско, пропустив 4 безответных гола (0:4).

Голы для гостей забили Матео Ретеги, Мартен де Рон, Давиде Дзаппакоста, Адемола Лукман.

Лидеры Серии A: Интер (61 очко), Наполи (60), Аталанта (58), Ювентус (52), Лацио, Болонья (по 50), Рома (46), Фиорентина (45), Милан (44), Удинезе (39).

Серия A. 28-й тур, 9 марта

Ювентус – Аталанта – 0:4

Голы: Ретеги, 29 (пен), де Рон, 46, Дзаппакоста, 66, Лукман, 77

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 3
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ivankondrat96
Пропоную Аталанті відмовитись від домашніх матчів і грати тільки на виїзді) Три поєдинки у  гостях і 5:0, 5:0 і 4:0. Юве ще пощастило). Зате вдома якийсь жах.
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+1
PullBen
Від самого початку було ясно що Мотта не рівня Ювентусу, такому клубу потрібен кращий тренер, а то будуть проводити сезон за сезоном без трофеїв
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+1
WalterBlack
Перемога Лаціо та Ювентус на п'ятому місці, впринципі там де йому і місце. З такою грою нема що робити у Лізі чемпіонів в наступному сезоні
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0
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