Старая Синьора унижена дома. Ювентус потерпел крупное фиаско от Аталанты
Хозяева пропустили 4 безответных гола от команды из Бергамо
Вечером 9 марта состоялся матч 28-го тура итальянской Серии А.
«Ювентус» и «Аталанта» встретились в Турине на стадионе «Ювентус Стэдиум».
Старая Синьора дома потерпела крупное фиаско, пропустив 4 безответных гола (0:4).
Голы для гостей забили Матео Ретеги, Мартен де Рон, Давиде Дзаппакоста, Адемола Лукман.
Лидеры Серии A: Интер (61 очко), Наполи (60), Аталанта (58), Ювентус (52), Лацио, Болонья (по 50), Рома (46), Фиорентина (45), Милан (44), Удинезе (39).
Серия A. 28-й тур, 9 марта
Ювентус – Аталанта – 0:4
Голы: Ретеги, 29 (пен), де Рон, 46, Дзаппакоста, 66, Лукман, 77
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