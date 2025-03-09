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  4. Ювентус – Аталанта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Италия
09 марта 2025, 14:52 |
15
0

Ювентус – Аталанта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 9 марта поединок 28 тура итальянской Серии А

09 марта 2025, 14:52 |
15
0
Ювентус – Аталанта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 9 марта, состоится матч 28-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Ювентус» и «Аталанта».

Игра пройдет в Турине на стадионе «Ювентус Стэдиум».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Ювентус – Аталанта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ювентус – Аталанта
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Трансляция матча В эфире

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Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу смотреть онлайн Аталанта Ювентус - Аталанта
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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