Италия09 марта 2025, 14:52 |
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Ювентус – Аталанта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 9 марта поединок 28 тура итальянской Серии А
09 марта 2025, 14:52 |
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В воскресенье, 9 марта, состоится матч 28-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Ювентус» и «Аталанта».
Игра пройдет в Турине на стадионе «Ювентус Стэдиум».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Ювентус – Аталанта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ювентус – АталантаСмотреть трансляцию
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