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Ювентус
09.03.2025 21:45 – FT 0 : 4
Аталанта
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Италия
10 марта 2025, 01:10 | Обновлено 10 марта 2025, 01:35
99
0

Ювентус – Аталанта – 0:4. Турин опозорился дома. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 28-го тура итальянской Серии А

10 марта 2025, 01:10 | Обновлено 10 марта 2025, 01:35
99
0
Ювентус – Аталанта – 0:4. Турин опозорился дома. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 9 марта состоялся матч 28-го тура итальянской Серии А.

«Ювентус» и «Аталанта» встретились в Турине на стадионе «Ювентус Стэдиум».

Старая Синьора дома потерпела крупное фиаско, пропустив 4 безответных гола (0:4).

Голы для гостей забили Матео Ретеги, Мартен де Рон, Давиде Дзаппакоста, Адемола Лукман.

Серия A. 28-й тур, 9 марта

Ювентус – Аталанта – 0:4

Голы: Ретеги, 29 (пен), де Рон, 46, Дзаппакоста, 66, Лукман, 77

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Ретеги, 29 мин (пен)

ГОЛ! 0:2. де Рон, 46 мин

ГОЛ! 0:3. Дзаппакоста, 66 мин

ГОЛ! 0:4. Лукман, 77 мин

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Адемола Лукман (Аталанта).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Давиде Дзаппакоста (Аталанта).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Мартен де Рон (Аталанта).
29’
ГОЛ ! С пенальти забил Матео Ретеги (Аталанта).
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Ювентус Серия A Аталанта чемпионат Италии по футболу Адемола Лукман Давиде Дзаппакоста Мартен де Рон Ювентус - Аталанта Матео Ретеги видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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