Ювентус – Аталанта – 0:4. Турин опозорился дома. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 28-го тура итальянской Серии А
Вечером 9 марта состоялся матч 28-го тура итальянской Серии А.
«Ювентус» и «Аталанта» встретились в Турине на стадионе «Ювентус Стэдиум».
Старая Синьора дома потерпела крупное фиаско, пропустив 4 безответных гола (0:4).
Голы для гостей забили Матео Ретеги, Мартен де Рон, Давиде Дзаппакоста, Адемола Лукман.
Серия A. 28-й тур, 9 марта
Ювентус – Аталанта – 0:4
Голы: Ретеги, 29 (пен), де Рон, 46, Дзаппакоста, 66, Лукман, 77
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Ретеги, 29 мин (пен)
ГОЛ! 0:2. де Рон, 46 мин
ГОЛ! 0:3. Дзаппакоста, 66 мин
ГОЛ! 0:4. Лукман, 77 мин
События матча
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