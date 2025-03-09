9 марта на «Альянц Стэдиум» пройдет матч 28-го тура Серии А, в котором «Ювентус» встретится с «Аталантой». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Ювентус

Команда утратила статус №1 в итальянском футболе. И даже после того, как Аллегри вернулся в Турин, он ее не вернул на вершину. Но хотя бы, в прошлом сезоне, сделал третьей в итоговой таблице, заодно присовокупив и победу в кубке. Но Массимилиано в благодарность уволили досрочно, решив летом и состав обновить, и на тренерский пост позвать Тиаго Мотту. Да и в январе угадали с подписанием Коло-Муани, что начал сразу же забивать.

Вот только пока что 2024/2025 становится практически полным разочарованием для гранда. За первые месяцы нового календарного года, до конца зимы, были поражения в Суперкубке от Милана, в Лиге чемпионов от ПСВ (хотя дома выиграли первый матч 2:1!), и, напоследок, в кубке по пенальти уступили кризисному Эмполи, играя с аутсайдером дома! Остается Серия А, в которой максимум можно повторить предыдущий результат, но и это будет непросто. Даже после 2:0 с Вероной отстают от соперника. Но дистанцию можно нивелировать за счет победы в очном матче!

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Аталанта

Клуб в прошлом сезоне наконец-то вернула позиции, что были утрачены в предыдущие пару сезонов. Да, в финале кубка проиграли, причем именно Ювентусу. Но при этом в Серии А закончили сразу на ним, на 4-й позиции, и, главное, взяли международный титул - Лигу Европы. Нынешний сезон складывался по-разному. В Лиге чемпионов вышли в плей-офф, но там сразу проиграли в обоих поединках Брюгге. А немногим ранее уступили 0:1 в Бергамо Болонье в кубке.

По-разному складывалась для команды Серия А. Сначала вынужденно обновленный состав буксовал, но на пике выходит даже на первое место. Но с конца 2024-го года, после 11 выигранных туров кряду, взяли 3 очка за 4 поединка, да и потом чередовали победы и ничьи. А потом стало известно, что Гасперини летом покинет проект. После обнародования этой информации с Венецией выдали унылую нулевую ничью.

Статистика личных встреч

1:1 в январе стали третьей ничьей в четырех последних официальных матчей, и 5-й в семи. Еще дважды на этом отрезке побеждал клуб из Турина.

Прогноз

Букмекерские конторы считают пару почти равной, хотя не понятно, какие козыри у гостей сейчас. Тем удобнее ставить на победу в Турине хозяев поля с форой 0 (коэффициент - 1,79).