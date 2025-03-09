Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ювентус – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Чемпионат Италии
Ювентус
09.03.2025 21:45 - : -
Аталанта
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
09 марта 2025, 10:38 |
74
0

Ювентус – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 9 марта в 21:45 по Киеву

09 марта 2025, 10:38 |
74
0
Ювентус – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Адемола Лукман

9 марта на «Альянц Стэдиум» пройдет матч 28-го тура Серии А, в котором «Ювентус» встретится с «Аталантой». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Ювентус

Команда утратила статус №1 в итальянском футболе. И даже после того, как Аллегри вернулся в Турин, он ее не вернул на вершину. Но хотя бы, в прошлом сезоне, сделал третьей в итоговой таблице, заодно присовокупив и победу в кубке. Но Массимилиано в благодарность уволили досрочно, решив летом и состав обновить, и на тренерский пост позвать Тиаго Мотту. Да и в январе угадали с подписанием Коло-Муани, что начал сразу же забивать.

Вот только пока что 2024/2025 становится практически полным разочарованием для гранда. За первые месяцы нового календарного года, до конца зимы, были поражения в Суперкубке от Милана, в Лиге чемпионов от ПСВ (хотя дома выиграли первый матч 2:1!), и, напоследок, в кубке по пенальти уступили кризисному Эмполи, играя с аутсайдером дома! Остается Серия А, в которой максимум можно повторить предыдущий результат, но и это будет непросто. Даже после 2:0 с Вероной отстают от соперника. Но дистанцию можно нивелировать за счет победы в очном матче!

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Аталанта

Клуб в прошлом сезоне наконец-то вернула позиции, что были утрачены в предыдущие пару сезонов. Да, в финале кубка проиграли, причем именно Ювентусу. Но при этом в Серии А закончили сразу на ним, на 4-й позиции, и, главное, взяли международный титул - Лигу Европы. Нынешний сезон складывался по-разному. В Лиге чемпионов вышли в плей-офф, но там сразу проиграли в обоих поединках Брюгге. А немногим ранее уступили 0:1 в Бергамо Болонье в кубке.

По-разному складывалась для команды Серия А. Сначала вынужденно обновленный состав буксовал, но на пике выходит даже на первое место. Но с конца 2024-го года, после 11 выигранных туров кряду, взяли 3 очка за 4 поединка, да и потом чередовали победы и ничьи. А потом стало известно, что Гасперини летом покинет проект. После обнародования этой информации с Венецией выдали унылую нулевую ничью.

Статистика личных встреч

1:1 в январе стали третьей ничьей в четырех последних официальных матчей, и 5-й в семи. Еще дважды на этом отрезке побеждал клуб из Турина.

Прогноз

Букмекерские конторы считают пару почти равной, хотя не понятно, какие козыри у гостей сейчас. Тем удобнее ставить на победу в Турине хозяев поля с форой 0 (коэффициент - 1,79).

Прогноз Sport.ua
Ювентус
9 марта 2025 -
21:45
Аталанта
Фора Ювентуса (0) 1.79 Сделать ставку
По теме:
Эмполи – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Реал Мадрид – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Эмполи – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ювентус Аталанта Ювентус - Аталанта Серия A чемпионат Италии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона пожертвует тремя игроками, чтобы подписать Месси
Футбол | 09 марта 2025, 08:22 10
Барселона пожертвует тремя игроками, чтобы подписать Месси
Барселона пожертвует тремя игроками, чтобы подписать Месси

Каталонцы готовы распрощаться с Андреасом Кристенсеном, Ансу Фати и Ферраном Торресом

«Дало о себе знать». Кобин прокомментировал матч с Рухом
Футбол | 09 марта 2025, 04:56 1
«Дало о себе знать». Кобин прокомментировал матч с Рухом
«Дало о себе знать». Кобин прокомментировал матч с Рухом

Украинский коуч прокомментировал матч 21-го тура УПЛ

Бриедис назвал лучшего боксера, чем Усик. Считает, что он размажет украинца
Бокс | 09.03.2025, 08:00
Бриедис назвал лучшего боксера, чем Усик. Считает, что он размажет украинца
Бриедис назвал лучшего боксера, чем Усик. Считает, что он размажет украинца
Гвардиола выгоняет самого дорогого игрока Ман Сити. Ему нашли новый клуб
Футбол | 08.03.2025, 18:42
Гвардиола выгоняет самого дорогого игрока Ман Сити. Ему нашли новый клуб
Гвардиола выгоняет самого дорогого игрока Ман Сити. Ему нашли новый клуб
Тоттенхэм – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 09.03.2025, 10:08
Тоттенхэм – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Тоттенхэм – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Что сделал Артем? В Италии в восторге от поступка Довбика после матча ЛЕ
Что сделал Артем? В Италии в восторге от поступка Довбика после матча ЛЕ
08.03.2025, 00:43 5
Футбол
ВИДЕО. Как Дибала отреагировал на потерянный супершанс Довбика в матче ЛЕ
ВИДЕО. Как Дибала отреагировал на потерянный супершанс Довбика в матче ЛЕ
07.03.2025, 14:40 1
Футбол
Большое возвращение. Ребров назвал заявку сборной Украины
Большое возвращение. Ребров назвал заявку сборной Украины
07.03.2025, 18:25 138
Футбол
Источник: президент клуба УПЛ уволил весь тренерский штаб и топ-менеджеров
Источник: президент клуба УПЛ уволил весь тренерский штаб и топ-менеджеров
07.03.2025, 19:51 12
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Да не выходи лучше на ринг, зачем оправдываться»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Да не выходи лучше на ринг, зачем оправдываться»
07.03.2025, 09:04 4
Бокс
Без шансов. Боксер дал прогноз на бой Ломаченко и Джервонты
Без шансов. Боксер дал прогноз на бой Ломаченко и Джервонты
07.03.2025, 20:50 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем