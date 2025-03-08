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08 марта 2025, 21:35 | Обновлено 08 марта 2025, 22:10
21240
2

Матч Барселона – Осасуна отменен. Стала известна причина

Умер человек, приближенный к раздевалке сине-гранатовых

08 марта 2025, 21:35 | Обновлено 08 марта 2025, 22:10
21240
2
Матч Барселона – Осасуна отменен. Стала известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine

Матч 27-го тура Ла Лиги 2024/25 между Барселоной и Осасуной 8 марта не состоится.

Встреча должна была начаться на стадионе Олимпико в Каталонии в 22:00 по Киеву, но футболисты на поле не выйдут.

Причина: умер человек, приближенный к раздевалке Барселоны. Игроки потребовали отмены поединка.

По информации DAZN, умер член медицинской бригады сине-гранатовых, который работал с основным составом команды. Футболисты каталонского коллектива в шоке, отмечает источник.

Как сообщает журналист Жерар Ромеро, президент Барселоны Жоан Лапорта спустился к игрокам в раздевалку и оповестил, что матча не будет.

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Жоан Лапорта Барселона Осасуна Барселона - Осасуна Ла Лига чемпионат Испании по футболу перенос матчей смерть
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Олександр
В Україні б ніколи не перенесли 
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0
Play Games
Дай Боже здоровʼя всім працівникам клубу , прибиральникам , кухарям і їх сімʼям. А то барса так і не зможе дограти чемпіонат 😔🤕
Ответить
-2
AndiM
 В клубі можуть бути тисячі працівників, я сподіваюсь вони до всіх так відносяться?
Ответить
-4
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