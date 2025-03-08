Матч Барселона – Осасуна отменен. Стала известна причина
Умер человек, приближенный к раздевалке сине-гранатовых
Матч 27-го тура Ла Лиги 2024/25 между Барселоной и Осасуной 8 марта не состоится.
Встреча должна была начаться на стадионе Олимпико в Каталонии в 22:00 по Киеву, но футболисты на поле не выйдут.
Причина: умер человек, приближенный к раздевалке Барселоны. Игроки потребовали отмены поединка.
По информации DAZN, умер член медицинской бригады сине-гранатовых, который работал с основным составом команды. Футболисты каталонского коллектива в шоке, отмечает источник.
Как сообщает журналист Жерар Ромеро, президент Барселоны Жоан Лапорта спустился к игрокам в раздевалку и оповестил, что матча не будет.
🚨 Barcelona-Osasuna has just been postponed, both clubs confirmed ⚠️❌— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 8, 2025
A person close to a player in the Barcelona locker room has passed away, hence the players requested for the game to be postponed — reports SER. pic.twitter.com/vC71oDO7gj
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