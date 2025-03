Матч Барселона – Осасуна отменен. Стала известна причина

Матч 27-го тура Ла Лиги 2024/25 между Барселоной и Осасуной 8 марта не состоится.

Встреча должна была начаться на стадионе Олимпико в Каталонии в 22:00 по Киеву, но футболисты на поле не выйдут.

Причина: умер человек, приближенный к раздевалке Барселоны. Игроки потребовали отмены поединка.

По информации DAZN, умер член медицинской бригады сине-гранатовых, который работал с основным составом команды. Футболисты каталонского коллектива в шоке, отмечает источник.

Как сообщает журналист Жерар Ромеро, президент Барселоны Жоан Лапорта спустился к игрокам в раздевалку и оповестил, что матча не будет.

🚨 Barcelona-Osasuna has just been postponed, both clubs confirmed ⚠️❌



A person close to a player in the Barcelona locker room has passed away, hence the players requested for the game to be postponed — reports SER. pic.twitter.com/vC71oDO7gj