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  4. Футболист сборной Украины отказался переходить в Барселону
Испания
10 марта 2025, 00:21 |
561
1

Футболист сборной Украины отказался переходить в Барселону

Андрей Лунин видит себя только в «Реале»

10 марта 2025, 00:21 |
561
1
Футболист сборной Украины отказался переходить в Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Футболист сборной отказался переходить в «Барселону».

По информации испанских СМИ, в минувший вторник президент каталонского клуба Жоан Лапорта встретился с известным португальским агентом Жорже Мендешом, чтобы обсудить возможный переход Андрея Лунина в «Барселону». Мендеш передал Лапорте слова Андрея – украинский вратарь не рассматривает новый этап в своей карьере, он счастлив в Мадриде и не рассматривает уход.

В этом сезоне Лунин провел 10 поединков, пропустил 12 голов и четыре раза отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.

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Барселона трансферы Жоан Лапорта Реал Мадрид Жорже Мендеш Андрей Лунин трансферы Ла Лиги
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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Комментарии 1
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TolsTIyELF
Бредовый переход. Тер Штеган тот же Куртуа, ещё и поляк, продать его в Барсу не продали бы а вот настроить против себя всю команду мог бы. Да и договариваться с ни нужно было до продления контракта. 
Если и переходить то только в Атлетико стопроцентно главным вратарем. 
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