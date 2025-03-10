Футболист сборной Украины отказался переходить в Барселону
Андрей Лунин видит себя только в «Реале»
Футболист сборной отказался переходить в «Барселону».
По информации испанских СМИ, в минувший вторник президент каталонского клуба Жоан Лапорта встретился с известным португальским агентом Жорже Мендешом, чтобы обсудить возможный переход Андрея Лунина в «Барселону». Мендеш передал Лапорте слова Андрея – украинский вратарь не рассматривает новый этап в своей карьере, он счастлив в Мадриде и не рассматривает уход.
В этом сезоне Лунин провел 10 поединков, пропустил 12 голов и четыре раза отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.
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