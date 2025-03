Костюк одолела вторую американку в Индиан-Уэллс и вышла в 1/8 финала

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 24) вышла в 4-й раунд хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В 1/16 финала украинка в двух сетах переиграла Кэролайн Доулхайд (США, WTA 73) за 1 час и 45 минут.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/16 финала

Марта Костюк (Украина) [18] – Кэролайн Доулхайд (США) – 6:3, 6:3

Девушки провели второе очное противостояние. В 2024 году Марта одолела Кэролайн на старте тысячника в Дохе.

Костюк в Индиан-Уэллс прошла вторую представительницу США. Во 2-м круге Марта разобралась с Робин Монтгомери. Следующей соперницей второй ракетки Украины будет победительница матча Чжэн Циньвень (Китай, WTA 9) – Лулу Сан (Новая Зеландия, WTA 49).

Марта в пятый раз выступает на кортах И-У. Ее лучший результат – полуфинал 2024 года. Тогда Марта уступила Иге Свентек – действующей чемпионке. Полька 9 марта также уже вышла в 4-й раунд, обыграв украинку Даяну Ястремскую.

Очный поединок Марты и Иги фанаты смогут увидеть в четвертьфинале, если теннисистки выиграют еще по одному матчу.

Помимо Костюк, в одиночном разряде Индиан-Уэллс Украину продолжит представлять и Элина Свитолина. 9 марта она выйдет на корт против 14-й ракетки мира Даниэль Коллинс.

California Dreamin’@marta_kostyuk moves past Dolehide 6-3, 6-3 to face either Qinwen Zheng or Lulu Sun in the fourth round!#TennisParadise pic.twitter.com/6BfyxBuJrB