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  4. Костюк одолела вторую американку в Индиан-Уэллс и вышла в 1/8 финала
WTA
09 марта 2025, 21:56 | Обновлено 09 марта 2025, 22:04
3581
5

Костюк одолела вторую американку в Индиан-Уэллс и вышла в 1/8 финала

Марта разобралась с Кэролайн Доулхайд в 3-м раунде тысячника в США

09 марта 2025, 21:56 | Обновлено 09 марта 2025, 22:04
3581
5
Костюк одолела вторую американку в Индиан-Уэллс и вышла в 1/8 финала
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 24) вышла в 4-й раунд хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В 1/16 финала украинка в двух сетах переиграла Кэролайн Доулхайд (США, WTA 73) за 1 час и 45 минут.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/16 финала

Марта Костюк (Украина) [18] – Кэролайн Доулхайд (США) – 6:3, 6:3

Девушки провели второе очное противостояние. В 2024 году Марта одолела Кэролайн на старте тысячника в Дохе.

Костюк в Индиан-Уэллс прошла вторую представительницу США. Во 2-м круге Марта разобралась с Робин Монтгомери. Следующей соперницей второй ракетки Украины будет победительница матча Чжэн Циньвень (Китай, WTA 9) – Лулу Сан (Новая Зеландия, WTA 49).

Марта в пятый раз выступает на кортах И-У. Ее лучший результат – полуфинал 2024 года. Тогда Марта уступила Иге Свентек – действующей чемпионке. Полька 9 марта также уже вышла в 4-й раунд, обыграв украинку Даяну Ястремскую.

Очный поединок Марты и Иги фанаты смогут увидеть в четвертьфинале, если теннисистки выиграют еще по одному матчу.

Помимо Костюк, в одиночном разряде Индиан-Уэллс Украину продолжит представлять и Элина Свитолина. 9 марта она выйдет на корт против 14-й ракетки мира Даниэль Коллинс.

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Даяна Ястремская – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Марта Костюк – Кэролайн Доулхайд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Марта Костюк Кэролайн Доулхайд WTA Индиан-Уэллс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 5
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captain2009
З перемогою, дівчинко! Успіху у наступному раунді! 
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+11
C.Пеклов
Молодець!Нелегко грати проти американок в Америці, але справилася в першу чергу зі своїми нервами.Хай щастить в наступному матчі!
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+9
kollekciy
Марту з перемогою. Подача все ще дуже нестабільна. 
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+5
Vlad Holl
Дуже добре , що спокійно і без питань розібралася. Може вийти на Свьонтек - буде дуже цікаво.
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0
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