20 декабря 2025, 03:03 |
Eagles (Монфис) – Kites (Костюк). Финал WTL. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию финального противостояния World Tennis League

Eagles (Монфис) – Kites (Костюк). Финал WTL. Смотреть онлайн. LIVE
Марта Костюк

20 декабря состоится финальное матчевое противостояния на выставочном командном турнире World Tennis League в Бенгалуру, Индия.

В решающем поединке сойдутся команды Aussie Mavericks Kites («Коршуны») и AOS Eagles («Орлы»). Первая игра запланирована на 14:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

За «Коршуны» выступает украинская теннисистка Марта Костюк, а за «Орлов» – муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис.

На групповом этапе Eagles стали первыми с 65 очками, Kites заняли вторую позицию с 58 баллами. 18 числа «Орлы» одолели «Коршунов» со счетом 25:13.

Составы команд на поединок будут известны позднее. Следите за обновлениями на Sport.ua.

Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...

Марта Костюк Гаэль Монфис World Tennis League смотреть онлайн выставочный турнир
