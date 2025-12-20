Eagles (Монфис) – Kites (Костюк). Финал WTL. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию финального противостояния World Tennis League
20 декабря состоится финальное матчевое противостояния на выставочном командном турнире World Tennis League в Бенгалуру, Индия.
В решающем поединке сойдутся команды Aussie Mavericks Kites («Коршуны») и AOS Eagles («Орлы»). Первая игра запланирована на 14:30 по Киеву.
За «Коршуны» выступает украинская теннисистка Марта Костюк, а за «Орлов» – муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис.
На групповом этапе Eagles стали первыми с 65 очками, Kites заняли вторую позицию с 58 баллами. 18 числа «Орлы» одолели «Коршунов» со счетом 25:13.
Составы команд на поединок будут известны позднее. Следите за обновлениями на Sport.ua.
Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...
