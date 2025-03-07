Костюк с разгромной победы стартовала на престижном турнире в Индиан-Уэллс

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 24) вышла в 3-й раунд хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В своей стартовой игре (благодаря посеву украинка пропустила 1-й круг) Марта в двух сетах одолела американку Робин Монтгомери (США, WTA 107) за 1 час и 11 минут.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/32 финала

Марта Костюк (Украина) [18] – Робин Монтгомери (США) – 6:1, 6:3

Это была первая встреча соперниц. За матч Костюк отдала только одну свою подачу и сделала 5 брейков.

Следующей соперницей Костюк будет победительница противостояния Кэролайн Доулхайд (США, WTA 73) – Ева Лис (Германия, WTA 78).

Марта в 2024 году дошла до полуфинала на кортах И-У, где уступила Иге Свентек – действующей победительнице соревнований.

Помимо Костюк, Украину в одиночном разряде Индиан-Уэллс продолжат представлять Даяна Ястремская и Элина Свитолина. Ангелина Калинина не сумела преодолеть 1-й раунд.