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WTA
07 марта 2025, 22:24 | Обновлено 07 марта 2025, 22:34
2479
7

Костюк с разгромной победы стартовала на престижном турнире в Индиан-Уэллс

Марта в двух сетах разобралась с Робин Монтгомери в 1/32 финала тысячника в США

07 марта 2025, 22:24 | Обновлено 07 марта 2025, 22:34
2479
7
Костюк с разгромной победы стартовала на престижном турнире в Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 24) вышла в 3-й раунд хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В своей стартовой игре (благодаря посеву украинка пропустила 1-й круг) Марта в двух сетах одолела американку Робин Монтгомери (США, WTA 107) за 1 час и 11 минут.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/32 финала

Марта Костюк (Украина) [18] – Робин Монтгомери (США) – 6:1, 6:3

Это была первая встреча соперниц. За матч Костюк отдала только одну свою подачу и сделала 5 брейков.

Следующей соперницей Костюк будет победительница противостояния Кэролайн Доулхайд (США, WTA 73) – Ева Лис (Германия, WTA 78).

Марта в 2024 году дошла до полуфинала на кортах И-У, где уступила Иге Свентек – действующей победительнице соревнований.

Помимо Костюк, Украину в одиночном разряде Индиан-Уэллс продолжат представлять Даяна Ястремская и Элина Свитолина. Ангелина Калинина не сумела преодолеть 1-й раунд.

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Марта Костюк Робин Монтгомери WTA Индиан-Уэллс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 7
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Олександр Науменко
Гра не показник, Робін, явно не Гуд, дуже посередня суперниця.
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+5
Обсервер Влад
Монтгомері напевно перед грою передивилася матчів Костюк і вирішила зіграти проти неї її ж зброєю - подвійними помилками
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+4
C.Пеклов
молодець , грала доволі впевнено.У 2 сеті трохи помилялася, але суперниця зробила дуже багато помилок.Поздоровляю Марту -подвійних-0,психів-0! "Розминка" вдалася!Хай щастить в наступному матчі!
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+2
pawa
З перемогою! Але гру треба підсилювати, бо суперниця виявилася занадто слабкою! Доулхайд - значно сильніша!
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-3
Показать Скрыть 1 ответ
❤️ДЕ СХОДИТЬ СОНЦЕ☀️
🎉🎉🎉🥳
🇺🇦🇺🇦🇺🇦Слава Україні! Слава рідним слов'янським дівчатам! Вітаємо з успішним стартом в Індіан-Веллс нашу Марту❤️🇺🇦 і улюблену сестричку 💖🐟Рибку! 😊
Дякуємо їм, що наповнили цей весняний🌷 вечір ароматом свята! Наснаги і подальших перемог - а зустрітись лише у фіналі! 😊
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-6
NM16071
Яка радість! Виграла у 100-ї ракетки. Талантище!!!
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-7
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