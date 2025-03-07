Костюк с разгромной победы стартовала на престижном турнире в Индиан-Уэллс
Марта в двух сетах разобралась с Робин Монтгомери в 1/32 финала тысячника в США
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 24) вышла в 3-й раунд хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.
В своей стартовой игре (благодаря посеву украинка пропустила 1-й круг) Марта в двух сетах одолела американку Робин Монтгомери (США, WTA 107) за 1 час и 11 минут.
WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/32 финала
Марта Костюк (Украина) [18] – Робин Монтгомери (США) – 6:1, 6:3
Это была первая встреча соперниц. За матч Костюк отдала только одну свою подачу и сделала 5 брейков.
Следующей соперницей Костюк будет победительница противостояния Кэролайн Доулхайд (США, WTA 73) – Ева Лис (Германия, WTA 78).
Марта в 2024 году дошла до полуфинала на кортах И-У, где уступила Иге Свентек – действующей победительнице соревнований.
Помимо Костюк, Украину в одиночном разряде Индиан-Уэллс продолжат представлять Даяна Ястремская и Элина Свитолина. Ангелина Калинина не сумела преодолеть 1-й раунд.
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🇺🇦🇺🇦🇺🇦Слава Україні! Слава рідним слов'янським дівчатам! Вітаємо з успішним стартом в Індіан-Веллс нашу Марту❤️🇺🇦 і улюблену сестричку 💖🐟Рибку! 😊
Дякуємо їм, що наповнили цей весняний🌷 вечір ароматом свята! Наснаги і подальших перемог - а зустрітись лише у фіналі! 😊