ФОТО. Свитолина показала свою жизнь: тренировки и личное

Элина Свитолина опубликовала свежие фото в социальных сетях, показав, как проходит ее подготовка и несколько кадров из бытовой жизни.

На снимках теннисистка работает в тренажерном зале под руководством тренера, выполняя силовые упражнения и поддерживая отличную физическую форму.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Также спортсменка поделилась домашними рождественскими кадрами – праздничным ужином и семейной атмосферой. Отдельно Элина показала экспресс-тест, отметив легкое недомогание, которое не мешает тренировочному процессу.

Публикация вызвала активную реакцию болельщиков, которые пожелали Свитолиной здоровья и всего хорошего.