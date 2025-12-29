Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Свитолина показала свою жизнь: тренировки и личное
Другие новости
29 декабря 2025, 01:52 |
74
0

ФОТО. Свитолина показала свою жизнь: тренировки и личное

Свитолина опубликовала новые кадры тренировок и домашней атмосферы

29 декабря 2025, 01:52 |
74
0
ФОТО. Свитолина показала свою жизнь: тренировки и личное
Instagram. Элина Свитолина

Элина Свитолина опубликовала свежие фото в социальных сетях, показав, как проходит ее подготовка и несколько кадров из бытовой жизни.

На снимках теннисистка работает в тренажерном зале под руководством тренера, выполняя силовые упражнения и поддерживая отличную физическую форму.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Также спортсменка поделилась домашними рождественскими кадрами – праздничным ужином и семейной атмосферой. Отдельно Элина показала экспресс-тест, отметив легкое недомогание, которое не мешает тренировочному процессу.

Публикация вызвала активную реакцию болельщиков, которые пожелали Свитолиной здоровья и всего хорошего.

По теме:
ФОТО. Украинская футбольная журналистка впечатлила своей красотой
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины показала сексуальную фигуру
ВИДЕО. С пивом на горе! Жена Зинченко показала, как отдыхает в Карпатах
фото lifestyle Элина Свитолина
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ветеран ВСУ обвинил Милевского в уклонении от мобилизации
Футбол | 28 декабря 2025, 08:53 37
Ветеран ВСУ обвинил Милевского в уклонении от мобилизации
Ветеран ВСУ обвинил Милевского в уклонении от мобилизации

Симороз – об экс-игроке «Динамо»

Битва полов. Кирьос переиграл первую ракетку мира Соболенко в двух сетах
Теннис | 28 декабря 2025, 19:36 10
Битва полов. Кирьос переиграл первую ракетку мира Соболенко в двух сетах
Битва полов. Кирьос переиграл первую ракетку мира Соболенко в двух сетах

Ник одолел Арину со счетом 6:3, 6:3 в выставочном матче, который прошел в Дубае

БУДКОВСКИЙ: «Именно эти трое убрали меня из Полесья»
Футбол | 28.12.2025, 12:24
БУДКОВСКИЙ: «Именно эти трое убрали меня из Полесья»
БУДКОВСКИЙ: «Именно эти трое убрали меня из Полесья»
Арина Соболенко – Ник Кирьос. Битва полов в Дубае. Видеообзор матча
Теннис | 28.12.2025, 23:20
Арина Соболенко – Ник Кирьос. Битва полов в Дубае. Видеообзор матча
Арина Соболенко – Ник Кирьос. Битва полов в Дубае. Видеообзор матча
Шапаренко предложили контракты два клуба. Каким будет выбор?
Футбол | 28.12.2025, 07:05
Шапаренко предложили контракты два клуба. Каким будет выбор?
Шапаренко предложили контракты два клуба. Каким будет выбор?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Кличко решил наказать предательницу Украины
Кличко решил наказать предательницу Украины
28.12.2025, 08:29 5
Бокс
Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
27.12.2025, 12:55
Футбол
Настоящий монстр. Звезда сборной Украины удивляет Европу своей статистикой
Настоящий монстр. Звезда сборной Украины удивляет Европу своей статистикой
28.12.2025, 04:36 6
Футбол
Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
28.12.2025, 08:01 6
Бокс
Джошуа предложили бой за титул. Что ответил Энтони
Джошуа предложили бой за титул. Что ответил Энтони
28.12.2025, 09:45 1
Бокс
Шоковая терапия в Одессе на Рождество
Шоковая терапия в Одессе на Рождество
27.12.2025, 11:50 1
Футбол
Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка
Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка
28.12.2025, 09:17 6
Футбол
Миколенко стал главной трансферной целью для 25-кратного чемпиона
Миколенко стал главной трансферной целью для 25-кратного чемпиона
27.12.2025, 09:08 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем