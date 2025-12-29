ФОТО. Свитолина показала свою жизнь: тренировки и личное
Свитолина опубликовала новые кадры тренировок и домашней атмосферы
Элина Свитолина опубликовала свежие фото в социальных сетях, показав, как проходит ее подготовка и несколько кадров из бытовой жизни.
На снимках теннисистка работает в тренажерном зале под руководством тренера, выполняя силовые упражнения и поддерживая отличную физическую форму.
Также спортсменка поделилась домашними рождественскими кадрами – праздничным ужином и семейной атмосферой. Отдельно Элина показала экспресс-тест, отметив легкое недомогание, которое не мешает тренировочному процессу.
Публикация вызвала активную реакцию болельщиков, которые пожелали Свитолиной здоровья и всего хорошего.
