Особый жест: почему Илон Маск репостнул публикацию Роналду?
Король соцсетей оценил
Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск прокомментировал публикацию Криштиану Роналду в социальной сети Х.
После того как португальский форвард был признан лучшим футболистом года на Ближнем Востоке по версии Globe Soccer Awards, он отметил в своем аккаунте:
«Особый момент для завершения этого года. Я двигаюсь дальше с той же страстью, преданностью делу и стремлением к победам, как и раньше, чтобы достигать поставленных целей.
Благодарю каждого, кто был рядом и поддерживал меня в течение этого года».
Свой пост нападающий дополнил снимками с торжественной церемонии. Собственник платформы Х Маск сделал репост записи Роналду, сопроводив его смайлом в виде кубка.
December 28, 2025
