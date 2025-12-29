Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Особый жест: почему Илон Маск репостнул публикацию Роналду?
Другие новости
29 декабря 2025, 01:44 |
99
0

Особый жест: почему Илон Маск репостнул публикацию Роналду?

Король соцсетей оценил

29 декабря 2025, 01:44 |
99
0
Особый жест: почему Илон Маск репостнул публикацию Роналду?
Getty Images/Global Images Ukraine

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск прокомментировал публикацию Криштиану Роналду в социальной сети Х.

После того как португальский форвард был признан лучшим футболистом года на Ближнем Востоке по версии Globe Soccer Awards, он отметил в своем аккаунте:

«Особый момент для завершения этого года. Я двигаюсь дальше с той же страстью, преданностью делу и стремлением к победам, как и раньше, чтобы достигать поставленных целей.

Благодарю каждого, кто был рядом и поддерживал меня в течение этого года».

Свой пост нападающий дополнил снимками с торжественной церемонии. Собственник платформы Х Маск сделал репост записи Роналду, сопроводив его смайлом в виде кубка.

По теме:
ВИДЕО. Дембеле и Ямаль привлекли внимание на Globe Soccer Awards
Криштиану РОНАЛДУ – о Globe Soccer Awards 2025: «Особенный момент»
ФОТО. Роналду вручил Джоковичу специальную награду на Globe Soccer Awards
Криштиану Роналду Илон Маск Globe Soccer Awards
Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпион Италии неожиданно решил подписать футболиста Динамо
Футбол | 28 декабря 2025, 07:55 35
Чемпион Италии неожиданно решил подписать футболиста Динамо
Чемпион Италии неожиданно решил подписать футболиста Динамо

«Наполи» претендует на Цитаишвили

БУДКОВСКИЙ: «Именно эти трое убрали меня из Полесья»
Футбол | 28 декабря 2025, 12:24 1
БУДКОВСКИЙ: «Именно эти трое убрали меня из Полесья»
БУДКОВСКИЙ: «Именно эти трое убрали меня из Полесья»

Филипп рассказал об уходе из житомирской команды

Ангола – Египет. Прогноз и анонс на матч Кубка африканский наций 2025
Футбол | 29.12.2025, 02:39
Ангола – Египет. Прогноз и анонс на матч Кубка африканский наций 2025
Ангола – Египет. Прогноз и анонс на матч Кубка африканский наций 2025
Битва полов. Кирьос переиграл первую ракетку мира Соболенко в двух сетах
Теннис | 28.12.2025, 19:36
Битва полов. Кирьос переиграл первую ракетку мира Соболенко в двух сетах
Битва полов. Кирьос переиграл первую ракетку мира Соболенко в двух сетах
Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
Бокс | 28.12.2025, 08:01
Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Полесье договорилось о громком трансфере игрока сборной. Его хотело Динамо
Полесье договорилось о громком трансфере игрока сборной. Его хотело Динамо
27.12.2025, 08:33 24
Футбол
Кличко решил наказать предательницу Украины
Кличко решил наказать предательницу Украины
28.12.2025, 08:29 5
Бокс
Шапаренко предложили контракты два клуба. Каким будет выбор?
Шапаренко предложили контракты два клуба. Каким будет выбор?
28.12.2025, 07:05 16
Футбол
Усик подтвердил, что проведет бой против опасного соперника с 43 нокаутами
Усик подтвердил, что проведет бой против опасного соперника с 43 нокаутами
27.12.2025, 16:49 3
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Победы США и Финляндии, 12 шайб Канады и Чехии
Молодежный ЧМ по хоккею. Победы США и Финляндии, 12 шайб Канады и Чехии
27.12.2025, 10:45 1
Хоккей
Усик встретился с легендой бокса, который неоднозначно высказался о войне
Усик встретился с легендой бокса, который неоднозначно высказался о войне
27.12.2025, 18:59
Бокс
Миколенко стал главной трансферной целью для 25-кратного чемпиона
Миколенко стал главной трансферной целью для 25-кратного чемпиона
27.12.2025, 09:08 6
Футбол
Настоящий монстр. Звезда сборной Украины удивляет Европу своей статистикой
Настоящий монстр. Звезда сборной Украины удивляет Европу своей статистикой
28.12.2025, 04:36 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем