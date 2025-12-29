Особый жест: почему Илон Маск репостнул публикацию Роналду?

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск прокомментировал публикацию Криштиану Роналду в социальной сети Х.

После того как португальский форвард был признан лучшим футболистом года на Ближнем Востоке по версии Globe Soccer Awards, он отметил в своем аккаунте:

«Особый момент для завершения этого года. Я двигаюсь дальше с той же страстью, преданностью делу и стремлением к победам, как и раньше, чтобы достигать поставленных целей. Благодарю каждого, кто был рядом и поддерживал меня в течение этого года».

Свой пост нападающий дополнил снимками с торжественной церемонии. Собственник платформы Х Маск сделал репост записи Роналду, сопроводив его смайлом в виде кубка.