Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. В 40 лет. Роналду снова признан лучшим игроком на Ближнем Востоке
28 декабря 2025, 20:01
2

ФОТО. В 40 лет. Роналду снова признан лучшим игроком на Ближнем Востоке

Globe Soccer в третий раз вручает эту награду – трижды ее получил Криштиану

Криштиану Роналду

40-летний легендарный португальский форвард Криштиану Роналду на церемонии вручении наград Globe Soccer Awards был признан лучшим игроком на Ближнем Востоке в 2025 году.

Церемония прошла 28 декабря в Дубае, ОАЭ. Конкуренцию Криштиану составили Карим Бензема (Аль-Иттихад), Салем Аль-Досари (Аль-Хилаль) и Рияд Марез (Аль-Ахли). Сам КриРо защищает цвета команды Аль-Наср.

Globe Soccer в третий раз вручает награду лучшему игроку на Ближнем Востоке – трижды ее получил Роналду.

Криштиану в этом сезоне чемпионата Саудовской Аравии провел девять матчей, забил 10 голов и отдал один ассист.

По версии Globe Soccer, лучшим игроком мира в 2025 году стал французский форвард ПСЖ Усман Дембеле.

По теме:
Дембеле, Хвича, Ямаль, Мбаппе, Рафинья. Globe Soccer: назван лучший форвард
Globe Soccer Awards. Назван лучший игрок мира в 2025 году
В гонке за Роналду. Сколько хет-триков сделали Кейн, Холанд и Мбаппе?
фото Globe Soccer Awards Криштиану Роналду Карим Бензема Рияд Марез лучший игрок
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
