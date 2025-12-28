ФОТО. В 40 лет. Роналду снова признан лучшим игроком на Ближнем Востоке

40-летний легендарный португальский форвард Криштиану Роналду на церемонии вручении наград Globe Soccer Awards был признан лучшим игроком на Ближнем Востоке в 2025 году.

Церемония прошла 28 декабря в Дубае, ОАЭ. Конкуренцию Криштиану составили Карим Бензема (Аль-Иттихад), Салем Аль-Досари (Аль-Хилаль) и Рияд Марез (Аль-Ахли). Сам КриРо защищает цвета команды Аль-Наср.

Globe Soccer в третий раз вручает награду лучшему игроку на Ближнем Востоке – трижды ее получил Роналду.

Криштиану в этом сезоне чемпионата Саудовской Аравии провел девять матчей, забил 10 голов и отдал один ассист.

По версии Globe Soccer, лучшим игроком мира в 2025 году стал французский форвард ПСЖ Усман Дембеле.

