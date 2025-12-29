Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Кто тянул Бенфику? Трубин и Судаков получили оценки за матч с Брагой
Португалия
29 декабря 2025, 02:13
Кто тянул Бенфику? Трубин и Судаков получили оценки за матч с Брагой

Провал или успех?

Кто тянул Бенфику? Трубин и Судаков получили оценки за матч с Брагой
Getty Images/Global Images Ukraine

В рамках 16–го тура португальского первенства «Бенфика» провела гостевой поединок против «Браги», который завершился результативной ничьей – 2:2.

Голкипер лиссабонского клуба Анатолий Трубин вышел в основном составе и провел на поле всю встречу. Статистический ресурс SofaScore оценил действия вратаря в 6,7 балла. В активе Трубина 30 касаний мяча, 20 выполненных точных передач из 25 (81%), один сейв, при этом он дважды пропустил в свои ворота.

Украинский хавбек «орлов» Георгий Судаков также появился с первых минут и был заменен на 80–й минуте игры. За свое выступление Георгий удостоился оценки 7,2 от портала SofaScore. Его показатели включают 40 касаний, 22 точные передачи из 27 (81%), 4 удачных маневра дриблинга, 3 созданных голевых шанса и 6 победных единоборств из 8 (75%).

Анатолий Трубин Георгий Судаков Бенфика Брага
Михаил Олексиенко Источник: SofaScore
