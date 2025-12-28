Сборная Мира одолела Европу и завоевала трофей World Tennis Continental Cup

28 декабря в китайском городе Шэньчжэнь завершился командный выставочный турнир World Tennis Continental Cup 2025.

В третий игровой день сборная Мира выиграла три матча у команды Европы и со счета 6:4, который был зафиксирован по итогам двух дней, сделала счет 15:9, выиграв матчевое противостояние и завоевав трофей.

В воскресенье из европейцев победил только Валентен Вашеро, который справился с Чжаном Чжичжэнем. Далее Белинда Бенчич уступила Елене Рыбакиной, Флавио Коболли проиграл Андрею Рублеву, а Ига Свентек и Вашеро потерпели поражение в парном поединке от Рыбакиной и Рублева.

World Tennis Continental Cup. 28 декабря [Третий день]

Сборная Европы – Сборная Мира

Валентен Вашеро – Чжан Чжичжэнь – 6:3, 7:6 (7:3)

Белинда Бенчич – Елена Рыбакина – 3:6, 4:6

Флавио Коболли – Андрей Рублев – 3:6, 4:6

Ига Свентек / Валентен Вашеро – Елена Рыбакина / Андрей Рублев – 4:6, 4:6

Видеообзор Вашеро vs Чжан

Видеообзор Бенчич vs Рыбакина

Видеообзор Коболли vs Рублев

Видеообзор Свентек / Вашеро – Рыбакина / Рублев