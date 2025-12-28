Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Сборная Мира одолела Европу и завоевала трофей World Tennis Continental Cup
Другие новости
28 декабря 2025, 19:10 |
190
0

Сборная Мира одолела Европу и завоевала трофей World Tennis Continental Cup

В третий игровой день в Шэньчжэне команда Мира снова выиграла три поединка

28 декабря 2025, 19:10 |
190
0
Сборная Мира одолела Европу и завоевала трофей World Tennis Continental Cup
Getty Images/Global Images Ukraine

28 декабря в китайском городе Шэньчжэнь завершился командный выставочный турнир World Tennis Continental Cup 2025.

В третий игровой день сборная Мира выиграла три матча у команды Европы и со счета 6:4, который был зафиксирован по итогам двух дней, сделала счет 15:9, выиграв матчевое противостояние и завоевав трофей.

В воскресенье из европейцев победил только Валентен Вашеро, который справился с Чжаном Чжичжэнем. Далее Белинда Бенчич уступила Елене Рыбакиной, Флавио Коболли проиграл Андрею Рублеву, а Ига Свентек и Вашеро потерпели поражение в парном поединке от Рыбакиной и Рублева.

World Tennis Continental Cup. 28 декабря [Третий день]

Сборная Европы – Сборная Мира

  • Валентен Вашеро – Чжан Чжичжэнь – 6:3, 7:6 (7:3)
  • Белинда Бенчич – Елена Рыбакина – 3:6, 4:6
  • Флавио Коболли – Андрей Рублев – 3:6, 4:6
  • Ига Свентек / Валентен Вашеро – Елена Рыбакина / Андрей Рублев – 4:6, 4:6

Видеообзор Вашеро vs Чжан

Видеообзор Бенчич vs Рыбакина

Видеообзор Коболли vs Рублев

Видеообзор Свентек / Вашеро – Рыбакина / Рублев

По теме:
World Tennis Continental Cup. Итоги двух дней. Свентек проиграла Ван Синьюй
ATP Awards 2025. Алькарас vs Синнер: кто стал лучшим? Все обладатели наград
WTA Awards 2025. Все обладатели наград: лучшая теннисистка, тренер и другие
Белинда Бенчич Андрей Рублев Ван Синьюй Елена Рыбакина Ига Свёнтек Флавио Коболли Чжан Чжичжэнь Валентен Вашеро
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кличко решил наказать предательницу Украины
Бокс | 28 декабря 2025, 08:29 3
Кличко решил наказать предательницу Украины
Кличко решил наказать предательницу Украины

Мэр Киева лишил Лыскун стипендии

Динамо ведет переговоры с топ-клубом по поводу трансфера игрока
Футбол | 28 декабря 2025, 13:24 6
Динамо ведет переговоры с топ-клубом по поводу трансфера игрока
Динамо ведет переговоры с топ-клубом по поводу трансфера игрока

«Лион» обратился к киевлянам по поводу Георгия Цитаишвили

Билли Джин КИНГ: Единственное сходство: один – мужчина, а другая – женщина
Теннис | 28.12.2025, 06:25
Билли Джин КИНГ: Единственное сходство: один – мужчина, а другая – женщина
Билли Джин КИНГ: Единственное сходство: один – мужчина, а другая – женщина
Ветеран ВСУ обвинил Милевского в уклонении от мобилизации
Футбол | 28.12.2025, 08:53
Ветеран ВСУ обвинил Милевского в уклонении от мобилизации
Ветеран ВСУ обвинил Милевского в уклонении от мобилизации
Впечатляющая сумма. Довбик может сменить клуб зимой, сделано предложение
Футбол | 28.12.2025, 18:32
Впечатляющая сумма. Довбик может сменить клуб зимой, сделано предложение
Впечатляющая сумма. Довбик может сменить клуб зимой, сделано предложение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
28.12.2025, 08:01 6
Бокс
Полесье договорилось о громком трансфере игрока сборной. Его хотело Динамо
Полесье договорилось о громком трансфере игрока сборной. Его хотело Динамо
27.12.2025, 08:33 24
Футбол
Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
27.12.2025, 12:55
Футбол
Усик подтвердил, что проведет бой против опасного соперника с 43 нокаутами
Усик подтвердил, что проведет бой против опасного соперника с 43 нокаутами
27.12.2025, 16:49 3
Бокс
Миколенко стал главной трансферной целью для 25-кратного чемпиона
Миколенко стал главной трансферной целью для 25-кратного чемпиона
27.12.2025, 09:08 6
Футбол
Усик обратился к Иноуэ после того, как тот защитил титул абсолюта
Усик обратился к Иноуэ после того, как тот защитил титул абсолюта
27.12.2025, 20:06
Бокс
Настоящий монстр. Звезда сборной Украины удивляет Европу своей статистикой
Настоящий монстр. Звезда сборной Украины удивляет Европу своей статистикой
28.12.2025, 04:36 6
Футбол
Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка
Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка
28.12.2025, 09:17 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем