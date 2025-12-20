Kites выиграли трофей World Tennis League. Костюк принесла 9 очков в финале
«Коршуны» вместе с Мартой в решающем противостоянии одолели «Орлов» 22:19
Команда Aussie Mavericks Kites («Коршуны») выиграла трофей выставочного турнира World Tennis League в Бенгалару, Индия.
В финальном противостоянии Kites переиграли AOS Eagles («Орлы») с общим счетом 22:19.
Вместе с «Коршунами» чемпионкой соревнований стала украинка Марта Костюк, которая принесла своей команде девять очков в финале против «Орлов».
Вначале Костюк одолела Шривалли Бхамидипати со счетом 6:4, а затем вместе с Дхакшинесваром Суреши уступила тандему Гаэль Монфис / Шривалли Бхамидипати 3:6.
Последние две игры противостояния остались за Kites: Ник Кирьос и Суреши одолели Монфиса и Сумита Нагала 6:3, а затем Суреши на тай-брейке справился с Нагалем.
World Tennis League. Финал, 20 декабря
AOS Eagles – Aussie Mavericks Kites – 19:22
- Шривалли Бхамидипати – Марта Костюк – 4:6
- Гаэль Монфис / Шривалли Бхамидипати – Дхакшинесвар Суреши / Марта Костюк – 6:3
- Гаэль Монфис / Сумит Нагал – Ник Кирьос / Дхакшинесвар Суреши – 3:6
- Суміт Нагал – Дхакшинесвар Суреши – 6:7 (4:7)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Батагов заинтересовал португальский гранд
Львовский клуб заинтересован в приобретении форварда из Гамбии Бабукарра Фаала
А, Марта своїм прокляттям останнього очка, знову ледь не втопила команду.