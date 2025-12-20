Kites выиграли трофей World Tennis League. Костюк принесла 9 очков в финале

Команда Aussie Mavericks Kites («Коршуны») выиграла трофей выставочного турнира World Tennis League в Бенгалару, Индия.

В финальном противостоянии Kites переиграли AOS Eagles («Орлы») с общим счетом 22:19.

Вместе с «Коршунами» чемпионкой соревнований стала украинка Марта Костюк, которая принесла своей команде девять очков в финале против «Орлов».

Вначале Костюк одолела Шривалли Бхамидипати со счетом 6:4, а затем вместе с Дхакшинесваром Суреши уступила тандему Гаэль Монфис / Шривалли Бхамидипати 3:6.

Последние две игры противостояния остались за Kites: Ник Кирьос и Суреши одолели Монфиса и Сумита Нагала 6:3, а затем Суреши на тай-брейке справился с Нагалем.

World Tennis League. Финал, 20 декабря

AOS Eagles – Aussie Mavericks Kites – 19:22