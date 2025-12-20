Kites выиграли трофей World Tennis League. Костюк принесла 9 очков в финале

Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
20 декабря 2025, 18:13 | Обновлено 20 декабря 2025, 19:27
«Коршуны» вместе с Мартой в решающем противостоянии одолели «Орлов» 22:19

Команда Aussie Mavericks Kites («Коршуны») выиграла трофей выставочного турнира World Tennis League в Бенгалару, Индия.

В финальном противостоянии Kites переиграли AOS Eagles («Орлы») с общим счетом 22:19.

Вместе с «Коршунами» чемпионкой соревнований стала украинка Марта Костюк, которая принесла своей команде девять очков в финале против «Орлов».

Вначале Костюк одолела Шривалли Бхамидипати со счетом 6:4, а затем вместе с Дхакшинесваром Суреши уступила тандему Гаэль Монфис / Шривалли Бхамидипати 3:6.

Последние две игры противостояния остались за Kites: Ник Кирьос и Суреши одолели Монфиса и Сумита Нагала 6:3, а затем Суреши на тай-брейке справился с Нагалем.

World Tennis League. Финал, 20 декабря

AOS Eagles – Aussie Mavericks Kites – 19:22

  • Шривалли Бхамидипати – Марта Костюк – 4:6
  • Гаэль Монфис / Шривалли Бхамидипати – Дхакшинесвар Суреши / Марта Костюк – 6:3
  • Гаэль Монфис / Сумит Нагал – Ник Кирьос / Дхакшинесвар Суреши – 3:6
  • Суміт Нагал – Дхакшинесвар Суреши – 6:7 (4:7)

Сумит Нагал Марта Костюк Ник Кирьос Гаэль Монфис World Tennis League
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
