Уйти на пике? Дембеле может сменить клуб, предлагают огромную зарплату

Французский вингер «ПСЖ» Усман Дембеле привлекает внимание клуба из чемпионата Саудовской Аравии, сообщает El Nacional.

По информации источника, 27-летнему футболисту было сделано предложение, по которому он будет зарабатывать до 100 миллионов евро в год. Демблее, проводящему чуть ли не лучший сезон в карьере, предстоит сделать выбор между европейским футболом и деньгами Ближнего Востока.

В текущем сезоне Усман Дембеле провел 25 матчей на клубном уровне, забил 28 голов, отдал 6 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» и «Реал» поборются за топового полузащитника.