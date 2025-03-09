Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Уйти на пике? Дембеле может сменить клуб, предлагают огромную зарплату
Франция
09 марта 2025, 23:08 |
186
0

Уйти на пике? Дембеле может сменить клуб, предлагают огромную зарплату

Звездный француз может перебраться в чемпионат Саудовской Аравии

09 марта 2025, 23:08 |
186
0
Уйти на пике? Дембеле может сменить клуб, предлагают огромную зарплату
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Французский вингер «ПСЖ» Усман Дембеле привлекает внимание клуба из чемпионата Саудовской Аравии, сообщает El Nacional.

По информации источника, 27-летнему футболисту было сделано предложение, по которому он будет зарабатывать до 100 миллионов евро в год. Демблее, проводящему чуть ли не лучший сезон в карьере, предстоит сделать выбор между европейским футболом и деньгами Ближнего Востока.

В текущем сезоне Усман Дембеле провел 25 матчей на клубном уровне, забил 28 голов, отдал 6 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» и «Реал» поборются за топового полузащитника.

По теме:
Замена Родри. Ман Сити и Реал поборются за топового полузащитника
Барселона должна избавиться от суперзвезды летом. Есть 5 кандидатов
Баркола впервые достиг отметки в 20 голевых действий в одном сезоне Лиги 1
Усман Дембеле ПСЖ чемпионат Саудовской Аравии по футболу чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция)
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Могли стать круговыми. Украина финишировала 17-й в женской эстафете КМ
Биатлон | 09 марта 2025, 18:55 23
Могли стать круговыми. Украина финишировала 17-й в женской эстафете КМ
Могли стать круговыми. Украина финишировала 17-й в женской эстафете КМ

Национальная команда трижды отправлялась на штрафной круг

ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он его никогда не победит. Это просто без шансов»
Бокс | 09 марта 2025, 08:54 0
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он его никогда не победит. Это просто без шансов»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он его никогда не победит. Это просто без шансов»

Легендарный мексиканский боксер оценил бой Канело – Бивол

Вместо Лунина и Трубина. В лагерь сборной Украины вызовут 2 киперов из УПЛ
Футбол | 09.03.2025, 13:10
Вместо Лунина и Трубина. В лагерь сборной Украины вызовут 2 киперов из УПЛ
Вместо Лунина и Трубина. В лагерь сборной Украины вызовут 2 киперов из УПЛ
Карпаты подпишут 18-летнего обладателя Кубка Либертадорес из Ботафого
Футбол | 09.03.2025, 23:13
Карпаты подпишут 18-летнего обладателя Кубка Либертадорес из Ботафого
Карпаты подпишут 18-летнего обладателя Кубка Либертадорес из Ботафого
Как сыграл Лунин? Реал дома не без проблем одолел Райо Вальекано
Футбол | 09.03.2025, 19:12
Как сыграл Лунин? Реал дома не без проблем одолел Райо Вальекано
Как сыграл Лунин? Реал дома не без проблем одолел Райо Вальекано
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бриедис назвал лучшего боксера, чем Усик. Считает, что он размажет украинца
Бриедис назвал лучшего боксера, чем Усик. Считает, что он размажет украинца
09.03.2025, 08:00 12
Бокс
ШЕВЧЕНКО: «Григорчук не разбирается в футболе. Он диктатор, как путин»
ШЕВЧЕНКО: «Григорчук не разбирается в футболе. Он диктатор, как путин»
09.03.2025, 09:10 17
Футбол
Без шансов. Боксер дал прогноз на бой Ломаченко и Джервонты
Без шансов. Боксер дал прогноз на бой Ломаченко и Джервонты
07.03.2025, 20:50 1
Бокс
Источник: президент клуба УПЛ уволил весь тренерский штаб и топ-менеджеров
Источник: президент клуба УПЛ уволил весь тренерский штаб и топ-менеджеров
07.03.2025, 19:51 12
Футбол
Матч Барселона – Осасуна отменен. Стала известна причина
Матч Барселона – Осасуна отменен. Стала известна причина
08.03.2025, 21:35 25
Футбол
Бывший украинский футболист погиб при исполнении боевого задания
Бывший украинский футболист погиб при исполнении боевого задания
08.03.2025, 17:20 19
Футбол
Ямал выступил против подписания Барселоной мировой звезды
Ямал выступил против подписания Барселоной мировой звезды
08.03.2025, 09:54 7
Футбол
Что сделал Артем? В Италии в восторге от поступка Довбика после матча ЛЕ
Что сделал Артем? В Италии в восторге от поступка Довбика после матча ЛЕ
08.03.2025, 00:43 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем