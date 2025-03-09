Замена Родри. Ман Сити и Реал поборются за топового полузащитника

«Манчестер Сити» и мадридский «Реал» интересуются португальским полузащитником «ПСЖ» Жоау Невешом, сообщает Fichajes.

По информации источника, оба клуба рассматривают 20-летнег футболиста как замену своих полузащитников: в Англии, несмотря на подписание Нико Гонсалеса, все еще ищут игрока, схожего с Родри, а в Испании Жоау рассматривают как замену Эдуардо Камавинги.

Пока не ясно, отпустит ли французский клуб игрока, который только летом присоединился к команде.

В текущем сезоне Жоау Невеш провел 35 матчей на клубном уровне, забил 4гола и отдал 9 ассистов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

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