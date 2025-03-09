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  4. Замена Родри. Ман Сити и Реал поборются за топового полузащитника
Испания
09 марта 2025, 22:58 |
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Замена Родри. Ман Сити и Реал поборются за топового полузащитника

Жоау Невеш привлекает внимание двух грандов

09 марта 2025, 22:58 |
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Замена Родри. Ман Сити и Реал поборются за топового полузащитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Невеш

«Манчестер Сити» и мадридский «Реал» интересуются португальским полузащитником «ПСЖ» Жоау Невешом, сообщает Fichajes.

По информации источника, оба клуба рассматривают 20-летнег футболиста как замену своих полузащитников: в Англии, несмотря на подписание Нико Гонсалеса, все еще ищут игрока, схожего с Родри, а в Испании Жоау рассматривают как замену Эдуардо Камавинги.

Пока не ясно, отпустит ли французский клуб игрока, который только летом присоединился к команде.

В текущем сезоне Жоау Невеш провел 35 матчей на клубном уровне, забил 4гола и отдал 9 ассистов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что стало известно, какой бонус получил Мбаппе за трансфер в «Реал».

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Жоау Невеш Нико Гонсалес Родри трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1 Манчестер Сити ПСЖ Реал Мадрид Эдуардо Камавинга
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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