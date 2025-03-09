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  4. Сумасшедшая цифра. Известно, какой бонус получил Мбаппе за трансфер в Реал
Испания
09 марта 2025, 21:54 |
1910
2

Сумасшедшая цифра. Известно, какой бонус получил Мбаппе за трансфер в Реал

Французский форвард заработал 117 миллионов евро подписного бонуса

09 марта 2025, 21:54 |
1910
2
Сумасшедшая цифра. Известно, какой бонус получил Мбаппе за трансфер в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Стала известна сумма подписного бонуса, который получил французский страйкер «Реала» Килиан Мбаппе за переезд на Сантьяго Бернабеу, сообщает журналист Маркал Лльоренте.

По информации источника, лидер сборной Франции получил единоразовую выплату в размере 117 миллионов евро + его годовая зарплата.

Килиан Мбаппе перешел в «Реал» в качестве свободного агента летом 2024 года. В текущем сезоне француз провел 41 матч на клубном уровне, забил 28 голов и отдал 4 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что Карло Анчелотти дал пресс-конференцию после матча с «Райо Вальекано».

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Килиан Мбаппе Реал Мадрид зарплаты Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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Комментарии 2
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ivankondrat96
Все одно це дешевше, ніж би трансфер з ПСЖ оформлювали. Реал літом ще Александера- Арнолда отримає, як вільного агента. Через рік дізнаємося і його підписний бонус
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