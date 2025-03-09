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09 марта 2025, 05:48 |
823
0

ФОТО. Сексуальный образ украинской телеведущей впечатлил соцсети

Красота

09 марта 2025, 05:48 |
823
0
ФОТО. Сексуальный образ украинской телеведущей впечатлил соцсети
Instagram. Дарья Бондарь

Возлюбленная защитника «Шахтёра» Валерия БондаряДарья Бондарь (Савина) – поразила сеть смелой фотосессией к Международному женскому дню.

Телеведущая «Шахтёр-TV» предстала в белоснежном платье с глубоким декольте и эффектным разрезом, подчёркивающими её утончённую фигуру.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Поклонники осыпали её комплиментами: «Шикарно», «Огонь», «Ты сияешь».

Напомним, Валерий и Дарья поженились в июле 2021 года, а свадьба состоялась в Mayachok Event Hall на берегу Днепра.

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фото lifestyle девушки Даша Савина Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Валерий Бондарь
Максим Лапченко Источник: Instagram
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