ФОТО. Сексуальный образ украинской телеведущей впечатлил соцсети

Возлюбленная защитника «Шахтёра» Валерия Бондаря – Дарья Бондарь (Савина) – поразила сеть смелой фотосессией к Международному женскому дню.

Телеведущая «Шахтёр-TV» предстала в белоснежном платье с глубоким декольте и эффектным разрезом, подчёркивающими её утончённую фигуру.

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Поклонники осыпали её комплиментами: «Шикарно», «Огонь», «Ты сияешь».

Напомним, Валерий и Дарья поженились в июле 2021 года, а свадьба состоялась в Mayachok Event Hall на берегу Днепра.