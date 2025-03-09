ФОТО. Сексуальный образ украинской телеведущей впечатлил соцсети
Красота
Возлюбленная защитника «Шахтёра» Валерия Бондаря – Дарья Бондарь (Савина) – поразила сеть смелой фотосессией к Международному женскому дню.
Телеведущая «Шахтёр-TV» предстала в белоснежном платье с глубоким декольте и эффектным разрезом, подчёркивающими её утончённую фигуру.
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Поклонники осыпали её комплиментами: «Шикарно», «Огонь», «Ты сияешь».
Напомним, Валерий и Дарья поженились в июле 2021 года, а свадьба состоялась в Mayachok Event Hall на берегу Днепра.
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