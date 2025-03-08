Свитолина разобралась с американкой на большом турнире в Индиан-Уэллс
Элина в трех сетах одолела Эшлин Крюгер во 2-м раунде тысячника в США
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 23) успешно стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.
В 1/32 финала украинка в трех сетах переиграла Эшлин Крюгер (США, WTA 41) за 2 часа и 13 минут.
WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/32 финала
Эшлин Крюгер (США) – Элина Свитолина (Украина) [23] – 1:6, 7:6 (10:8), 3:6
На тай-брейке во второй партии Свитолина не реализовала два матчбола, в том числе и один на подаче.
Это была первая встреча соперниц. За матч Элина отдала четыре свои подачи и сделала девять брейков.
Следующей соперницей Свитолиной на И-У будет победительница противостояния Даниэль Коллинс – Хэйли Баптист.
Свитолина стала третьей представительницей Украины, которой удалось выйти в 3-й раунд тысячника в Индиан-Уэлл. Ранее это сделали Марта Костюк и Даяна Ястремская.
Элина в 11-й раз выступает в Индиан-Уэллс. Ее лучшим результатом является полуфинал в 2019 году.
A little late night in Indian Wells calls for a celebration for @ElinaSvitolina— wta (@WTA) March 8, 2025
Svitolina defeats Krueger 6-1, 6-7(8), 6-3.#TennisParadise pic.twitter.com/1KMB6x141I
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Маркос Хирон выбил из Мастерса в Индиан-Уэллс Каспера Рууда
«Рома» с минимальным счетом одолела «Атлетик» Бильбао
Й північно-східних рідних сусідок❗
Із ніжним березневим - із Днем Вісімки❗
Слов'янські дівчата для нас наче квітки❗
🌷🌷🌷 😊
Бо корені мають усі від Русі❗
У світі їм рівних нема у красі❗
❤️❤️❤️ 😊
.
Хоч в Штатах ще вечір, але ми вже вітаємо Еліну, Рибку, Марту й Даяну з 8 березня🌷🌷🌷 й бажаємо усім слов'янським дівчатам❤️❤️❤️ якнайбільше радувати фанатів яскравими виступами! 🎾 😊