Свитолина разобралась с американкой на большом турнире в Индиан-Уэллс

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 23) успешно стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В 1/32 финала украинка в трех сетах переиграла Эшлин Крюгер (США, WTA 41) за 2 часа и 13 минут.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/32 финала

Эшлин Крюгер (США) – Элина Свитолина (Украина) [23] – 1:6, 7:6 (10:8), 3:6

На тай-брейке во второй партии Свитолина не реализовала два матчбола, в том числе и один на подаче.

Это была первая встреча соперниц. За матч Элина отдала четыре свои подачи и сделала девять брейков.

Следующей соперницей Свитолиной на И-У будет победительница противостояния Даниэль Коллинс – Хэйли Баптист.

Свитолина стала третьей представительницей Украины, которой удалось выйти в 3-й раунд тысячника в Индиан-Уэлл. Ранее это сделали Марта Костюк и Даяна Ястремская.

Элина в 11-й раз выступает в Индиан-Уэллс. Ее лучшим результатом является полуфинал в 2019 году.

A little late night in Indian Wells calls for a celebration for @ElinaSvitolina



Svitolina defeats Krueger 6-1, 6-7(8), 6-3.#TennisParadise pic.twitter.com/1KMB6x141I