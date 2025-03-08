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WTA
08 марта 2025, 06:31 | Обновлено 08 марта 2025, 06:36
2187
8

Свитолина разобралась с американкой на большом турнире в Индиан-Уэллс

Элина в трех сетах одолела Эшлин Крюгер во 2-м раунде тысячника в США

08 марта 2025, 06:31 | Обновлено 08 марта 2025, 06:36
2187
8
Свитолина разобралась с американкой на большом турнире в Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 23) успешно стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В 1/32 финала украинка в трех сетах переиграла Эшлин Крюгер (США, WTA 41) за 2 часа и 13 минут.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/32 финала

Эшлин Крюгер (США) – Элина Свитолина (Украина) [23] – 1:6, 7:6 (10:8), 3:6

На тай-брейке во второй партии Свитолина не реализовала два матчбола, в том числе и один на подаче.

Это была первая встреча соперниц. За матч Элина отдала четыре свои подачи и сделала девять брейков.

Следующей соперницей Свитолиной на И-У будет победительница противостояния Даниэль Коллинс – Хэйли Баптист.

Свитолина стала третьей представительницей Украины, которой удалось выйти в 3-й раунд тысячника в Индиан-Уэлл. Ранее это сделали Марта Костюк и Даяна Ястремская.

Элина в 11-й раз выступает в Индиан-Уэллс. Ее лучшим результатом является полуфинал в 2019 году.

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Элина Свитолина Эшлин Крюгер WTA Индиан-Уэллс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 8
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aleks8-48
Про гру,яку показала Еліна у другому сеті треба дукувати у підручниках,як категорично не можна грати у професійний теніс.При всій повазі до Еліни,як людини та минулі заслуги, повинен сказати,що такого її виконання,яке було у другому сеті я ще не бачив, а чотири подвійні у одному геймі-це мабуть був рекорд. Проте,хочу привітати її з перемогою з надією,що це було тимчасове похмарення.
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+5
mevast
*Розібралася* - звучить круто. А наяву - тяжка, виснажлива перемога. Бажаю Еліні відновити сили до наступного поєдинку. І нам, вболівальникам - Доброго ранку, Україна!
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+4
Vitaly Kozak
З перемогою! Вболівальники запаси заспокійливого мабуть знов сьогодні будуть поповнювати. Дякуємо, Еліно! Далі не легші суперниці.
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+2
Vlad Holl
Все таки зібралася в 3 сеті , бо в другому була важкувата. Молодець ! Але подвійні знову попили крові. 
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0
C.Пеклов
Валиідольно з 9 матч-пойнта закрила матч.Молодець!Успіху в наступному матчі!
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0
ВодаДНІПРА-річки❤️Єднає країни-сестрички
Від серця вітаємо - всіх українок❗
Й північно-східних рідних сусідок❗
Із ніжним березневим - із Днем Вісімки❗
Слов'янські дівчата для нас наче квітки❗
🌷🌷🌷 😊
Бо корені мають усі від Русі❗
У світі їм рівних нема у красі❗
❤️❤️❤️ 😊
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-9
ВодаДНІПРА-річки❤️Єднає країни-сестрички
🎉🥳З перемогою Елінку! Трохи здала у 2-му, але все ж впевнено зібралась і дотисла американку у вирішальному сеті! Цей Слов'янський характер! 💪 Ця Одеська незламність від хвиль будь-яких перешкод! 🤜 🌊🌊🌊
.
Хоч в Штатах ще вечір, але ми вже вітаємо Еліну, Рибку, Марту й Даяну з 8 березня🌷🌷🌷 й бажаємо усім слов'янським дівчатам❤️❤️❤️ якнайбільше радувати фанатів яскравими виступами! 🎾 😊
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-9
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