Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
19 декабря 2025, 15:02
Свитолина одолела Монфиса в миксте, но Ястребы все равно проиграли Орлам

Элина вместе с Бхамбри выиграла матч в миксте у тандема Гаэль / Бхамидипати

19 декабря 2025, 15:02
Свитолина одолела Монфиса в миксте, но Ястребы все равно проиграли Орлам
World Tennis League

19 декабря Бенгалуру (Индия) проходят матчевые противостояния последнего, третьего тура выставочного командного турнира World Tennis League.

VB Realty Hawks («Ястребы») потерпели поражение от AOS Eagles («Орлы») с общим счетом 12:22.

За «Ястребов» два парных поединка провела украинская теннисистка Элина Свитолина. Вначале в миксте она вместе с Юки Бхамбри переиграла своего мужа Гаэля Монфиса и его напарника Шривалли Бхамидипати, а затем в паре с Мааей Раджешваран Ревати уступила Пауле Бадосе и Бхамидипати.

Eagles с Монфисом набрали 65 очков за три противостояния, гарантировав себе первое место и выход в финал.

World Tennis League. 19 декабря

VB Realty Hawks – AOS Eagles – 12:22

  • Юки Бхамбри / Элина Свитолина – Гаэль Монфіс / Шривалли Бхамидипати – 6:4
  • Денис Шаповалов – Сумит Нагал – 1:6
  • Маая Раджешваран Ревати – Шривалли Бхамидипати – 2:6
  • Маая Раджешваран Ревати / Элина Свитолина – Шривалли Бхамидипати / Паула Бадоса – 3:6

Юки Бхамбри Маая Раджешваран Ревати Элина Свитолина Гаэль Монфис World Tennis League Сумит Нагал Денис Шаповалов Паула Бадоса выставочный турнир
