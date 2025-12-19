Свитолина одолела Монфиса в миксте, но Ястребы все равно проиграли Орлам
Элина вместе с Бхамбри выиграла матч в миксте у тандема Гаэль / Бхамидипати
19 декабря Бенгалуру (Индия) проходят матчевые противостояния последнего, третьего тура выставочного командного турнира World Tennis League.
VB Realty Hawks («Ястребы») потерпели поражение от AOS Eagles («Орлы») с общим счетом 12:22.
За «Ястребов» два парных поединка провела украинская теннисистка Элина Свитолина. Вначале в миксте она вместе с Юки Бхамбри переиграла своего мужа Гаэля Монфиса и его напарника Шривалли Бхамидипати, а затем в паре с Мааей Раджешваран Ревати уступила Пауле Бадосе и Бхамидипати.
Eagles с Монфисом набрали 65 очков за три противостояния, гарантировав себе первое место и выход в финал.
World Tennis League. 19 декабря
VB Realty Hawks – AOS Eagles – 12:22
- Юки Бхамбри / Элина Свитолина – Гаэль Монфіс / Шривалли Бхамидипати – 6:4
- Денис Шаповалов – Сумит Нагал – 1:6
- Маая Раджешваран Ревати – Шривалли Бхамидипати – 2:6
- Маая Раджешваран Ревати / Элина Свитолина – Шривалли Бхамидипати / Паула Бадоса – 3:6
