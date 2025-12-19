Свитолина одолела Монфиса в миксте, но Ястребы все равно проиграли Орлам

19 декабря Бенгалуру (Индия) проходят матчевые противостояния последнего, третьего тура выставочного командного турнира World Tennis League.

VB Realty Hawks («Ястребы») потерпели поражение от AOS Eagles («Орлы») с общим счетом 12:22.

За «Ястребов» два парных поединка провела украинская теннисистка Элина Свитолина. Вначале в миксте она вместе с Юки Бхамбри переиграла своего мужа Гаэля Монфиса и его напарника Шривалли Бхамидипати, а затем в паре с Мааей Раджешваран Ревати уступила Пауле Бадосе и Бхамидипати.

Eagles с Монфисом набрали 65 очков за три противостояния, гарантировав себе первое место и выход в финал.

World Tennis League. 19 декабря

VB Realty Hawks – AOS Eagles – 12:22