СВИТОЛИНА: «Думаю, что сегодня она даже заслуживала победы больше, чем я»

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу над Сонай Картал в четвертьфинале турнира WTA 250 в Окленде:

– Все еще много адреналина после последнего сета и тай-брейка. Это всегда очень, очень сложно и тяжело. Хочу отдать должное Сонай, она сегодня играла невероятно. Я думаю, что сегодня она даже заслуживала победы больше, чем я.

– Она очень хитрая теннисистка, и часто было почти невозможно понять, куда она направит мяч, какие удары она будет делать.

– Да, безусловно, сегодня для меня это был большой вызов, и мне действительно пришлось повышать уровень своей игры. Я пыталась найти свой лучший теннис. Я очень довольна тем, как я подавала.

Это действительно помогло мне в третьем сете, потому что она тоже очень хорошо подавала, поэтому мне пришлось оставаться на высоком уровне и продолжать бороться и бороться снова. Так что да, я думаю, что это действительно принесло мне победу сегодня.

Свитолина переиграла Картал со счетом 6:4, 6:7 (2:7), 7:6 (7:5) за 2.5 часа. В полуфинале Элина встретится с Ивой Йович.

Видеообзор матча Элина Свитолина – Сонай Картал