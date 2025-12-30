Англия30 декабря 2025, 13:36 | Обновлено 30 декабря 2025, 13:44
Если бы забивали только англичане, Астон Вилла была бы лидером АПЛ
Необычный рейтинг опубликовал известный статистический портал Transfermarkt
Астон Вилла возглавляла бы турнирную таблицу АПЛ в сезоне 2025/26, если бы считались только голы, забитые английскими футболистами.
Очередным интересным необычным рейтингом отличился статистический портал Transfermarkt.
Бирмингемцы в этом виртуальном соревновании находятся на первом месте, имея в своем активе 33 очка.
На 2 меньше «набрали» Арсенал и Эвертон.
Как бы выглядела турнирная таблица АПЛ сезона 2025/26, если считать только голы английских футболистов
- 33 – Астон Вилла
- 31 – Арсенал
- 31 – Эвертон
- 29 – Челси
- 27 – Ньюкасл Юнайтед
- 26 – Брайтон
- 26 – Манчестер Сити
- 25 – Ноттингем Форест
- 25 – Лидс Юнайтед
- 22 – Вест Хэм Юнайтед
- 22 – Бернли
- 21 – Фулхэм
- 20 – Борнмут
- 17 – Кристал Пэлас
- 17 – Манчестер Юнайтед
- 16 – Брентфорд
- 16 – Ливерпуль
- 16 – Тоттенхэм Хотспур
- 13 – Сандерленд
- 12 – Вулверхэмптон
