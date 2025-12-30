Если бы забивали только англичане, Астон Вилла была бы лидером АПЛ

Астон Вилла возглавляла бы турнирную таблицу АПЛ в сезоне 2025/26, если бы считались только голы, забитые английскими футболистами.

Очередным интересным необычным рейтингом отличился статистический портал Transfermarkt.

Бирмингемцы в этом виртуальном соревновании находятся на первом месте, имея в своем активе 33 очка.

На 2 меньше «набрали» Арсенал и Эвертон.

Как бы выглядела турнирная таблица АПЛ сезона 2025/26, если считать только голы английских футболистов