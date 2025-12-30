Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  4. Если бы забивали только англичане, Астон Вилла была бы лидером АПЛ
Англия
30 декабря 2025, 13:36 | Обновлено 30 декабря 2025, 13:44
Если бы забивали только англичане, Астон Вилла была бы лидером АПЛ

Необычный рейтинг опубликовал известный статистический портал Transfermarkt

30 декабря 2025, 13:36 | Обновлено 30 декабря 2025, 13:44
Если бы забивали только англичане, Астон Вилла была бы лидером АПЛ
Астон Вилла возглавляла бы турнирную таблицу АПЛ в сезоне 2025/26, если бы считались только голы, забитые английскими футболистами.

Очередным интересным необычным рейтингом отличился статистический портал Transfermarkt.

Бирмингемцы в этом виртуальном соревновании находятся на первом месте, имея в своем активе 33 очка.

На 2 меньше «набрали» Арсенал и Эвертон.

Как бы выглядела турнирная таблица АПЛ сезона 2025/26, если считать только голы английских футболистов

  • 33 – Астон Вилла
  • 31 – Арсенал
  • 31 – Эвертон
  • 29 – Челси
  • 27 – Ньюкасл Юнайтед
  • 26 – Брайтон
  • 26 – Манчестер Сити
  • 25 – Ноттингем Форест
  • 25 – Лидс Юнайтед
  • 22 – Вест Хэм Юнайтед
  • 22 – Бернли
  • 21 – Фулхэм
  • 20 – Борнмут
  • 17 – Кристал Пэлас
  • 17 – Манчестер Юнайтед
  • 16 – Брентфорд
  • 16 – Ливерпуль
  • 16 – Тоттенхэм Хотспур
  • 13 – Сандерленд
  • 12 – Вулверхэмптон
По теме:
Стало известно, состоится ли трансфер Миколенко в турецкий гранд
Анонс 19-го тура: встречаем не только Новый год, но и второй круг АПЛ!
Украинец отметился первым результативным действием в чемпионате Англии
Transfermarkt статистика чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Астон Вилла Арсенал Лондон Эвертон
