Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-легионер Карпат завершил карьеру в 35 лет
Аргентина
30 декабря 2025, 12:52 |
740
0

Экс-легионер Карпат завершил карьеру в 35 лет

Кристиан Эрбес решил, что пришло время остановиться

30 декабря 2025, 12:52 |
740
0
Экс-легионер Карпат завершил карьеру в 35 лет
ФК Карпаты. Кристиан Эрбес

Аргентинский опорный полузащитник Кристиан Эрбес объявил о завершении карьеры игрока.

Последним клубом в карьере 35-летнего футболиста стал аргентинский «Сан-Мигель», с которым у Эрбеса действовал контракт до конца следующего года, однако Кристиан предпочел остановиться прямо сейчас.

«Все кончено. Какое-то время я не объявлял об этом публично, потому что не был уверен. Когда я уходил из «Сан-Мигеля», я думал, что в январе у меня может появиться желание вернуться, но наступает январь, и нет, потому я принял такое решение», – заявил Эрбес.

Кристиан Эрбес является воспитанником академии аргентинской «Бока Хуниорс». За первую команду этого славного клуба опорник провел 155 матчей, а в Украине известен благодаря выступлениям за «Карпаты» (24 матча) в 2018 году.

По теме:
Испанскому тренеру в Карпатах будет помогать украинский штаб
Русол вернулся из Испании. Стала известна цель поездки: это не поиски коуча
Реконструкция известного стадиона откладывается. Известна причина
Кристиан Эрбес завершение карьеры Карпаты Львов
Алексей Сливченко Источник: Tyc Sports
Оцените материал
(23)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арда Туран готов расстаться с девятью игроками Шахтера
Футбол | 30 декабря 2025, 07:05 11
Арда Туран готов расстаться с девятью игроками Шахтера
Арда Туран готов расстаться с девятью игроками Шахтера

Клуб готов разгрузить зарплатную ведомость

Мадридский Реал принял решение купить вратаря
Футбол | 30 декабря 2025, 10:12 4
Мадридский Реал принял решение купить вратаря
Мадридский Реал принял решение купить вратаря

В команду прибудет Эрикссон

Танзания – Тунис. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
Футбол | 30.12.2025, 13:34
Танзания – Тунис. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
Танзания – Тунис. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 30.12.2025, 07:40
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ФОТО. Как выглядит побитая машина, в которой находился Джошуа при аварии
Бокс | 29.12.2025, 17:34
ФОТО. Как выглядит побитая машина, в которой находился Джошуа при аварии
ФОТО. Как выглядит побитая машина, в которой находился Джошуа при аварии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Будет громкий трансфер. Миколенко потребовал перехода в титулованный клуб
Будет громкий трансфер. Миколенко потребовал перехода в титулованный клуб
29.12.2025, 18:33 27
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал талантливого украинского полузащитника
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал талантливого украинского полузащитника
29.12.2025, 07:21 6
Футбол
Стало известно, какая команда Бундеслиги хочет подписать Коноплю из Шахтера
Стало известно, какая команда Бундеслиги хочет подписать Коноплю из Шахтера
29.12.2025, 17:28 25
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины будет выступать в аматорах
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины будет выступать в аматорах
29.12.2025, 12:53 3
Футбол
Полиция раскрыла подробности жуткой аварии с участием Джошуа
Полиция раскрыла подробности жуткой аварии с участием Джошуа
30.12.2025, 03:21
Бокс
Динамо ведет переговоры с топ-клубом по поводу трансфера игрока
Динамо ведет переговоры с топ-клубом по поводу трансфера игрока
28.12.2025, 13:24 6
Футбол
Склоним головы. Легендарного баскетболиста убила ракета во Львове
Склоним головы. Легендарного баскетболиста убила ракета во Львове
29.12.2025, 09:00
Война
Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
28.12.2025, 08:01 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем