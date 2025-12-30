Экс-легионер Карпат завершил карьеру в 35 лет

Аргентинский опорный полузащитник Кристиан Эрбес объявил о завершении карьеры игрока.

Последним клубом в карьере 35-летнего футболиста стал аргентинский «Сан-Мигель», с которым у Эрбеса действовал контракт до конца следующего года, однако Кристиан предпочел остановиться прямо сейчас.

«Все кончено. Какое-то время я не объявлял об этом публично, потому что не был уверен. Когда я уходил из «Сан-Мигеля», я думал, что в январе у меня может появиться желание вернуться, но наступает январь, и нет, потому я принял такое решение», – заявил Эрбес.

Кристиан Эрбес является воспитанником академии аргентинской «Бока Хуниорс». За первую команду этого славного клуба опорник провел 155 матчей, а в Украине известен благодаря выступлениям за «Карпаты» (24 матча) в 2018 году.