С большим отрывом. Мбаппе стал лучшим бомбардиром Ла Лиги в 2025 году
Французский нападающий Реала опередил ближайших преследователей на... 20 голов
Французский нападающий Реала Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром испанской Ла Лиги в 2025 году, забив 39 голов.
Форвард стал действительно лучшим, поскольку ближайшие преследователи француза Роберт Левандовски (Барселона) и Хулиан Альварес (Атлетико) забили на... 20 голов меньше в календарном году (по 19).
Как видим, даже суммарно (38) польский и аргентинский нападающие забили меньше Мбаппе.
Лучшие бомбардиры испанской Ла Лиги в 2025 году
- 39 – Килиан Мбаппе (Реал)
- 19 – Роберт Левандовски (Барселона)
- 19 – Хулиан Альварес (Атлетико)
- 18 – Ферран Торрес (Барселона)
- 17 – Анте Будимир (Осасуна)
- 16 – Александер Серлот (Атлетико)
- 14 – Рафинья (Барселона)
- 13 – Айозе Перес (Вильярреал)
- 13 – Уго Дуро (Валенсия)
- 13 – Ведат Мурики (Мальорка)
Most goals scored in LaLiga in 2025. 📅 https://t.co/zzL0dYHC57 pic.twitter.com/9LJybNQUuQ— Squawka (@Squawka) December 30, 2025
