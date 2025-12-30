Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Испания
30 декабря 2025, 12:56 | Обновлено 30 декабря 2025, 12:58
С большим отрывом. Мбаппе стал лучшим бомбардиром Ла Лиги в 2025 году

Французский нападающий Реала опередил ближайших преследователей на... 20 голов

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Французский нападающий Реала Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром испанской Ла Лиги в 2025 году, забив 39 голов.

Форвард стал действительно лучшим, поскольку ближайшие преследователи француза Роберт Левандовски (Барселона) и Хулиан Альварес (Атлетико) забили на... 20 голов меньше в календарном году (по 19).

Как видим, даже суммарно (38) польский и аргентинский нападающие забили меньше Мбаппе.

Лучшие бомбардиры испанской Ла Лиги в 2025 году

  • 39 – Килиан Мбаппе (Реал)
  • 19 – Роберт Левандовски (Барселона)
  • 19 – Хулиан Альварес (Атлетико)
  • 18 – Ферран Торрес (Барселона)
  • 17 – Анте Будимир (Осасуна)
  • 16 – Александер Серлот (Атлетико)
  • 14 – Рафинья (Барселона)
  • 13 – Айозе Перес (Вильярреал)
  • 13 – Уго Дуро (Валенсия)
  • 13 – Ведат Мурики (Мальорка)
Килиан Мбаппе статистика чемпионат Испании по футболу Ла Лига Роберт Левандовски Хулиан Альварес Ферран Торрес Анте Будимир Александер Серлот
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
