С большим отрывом. Мбаппе стал лучшим бомбардиром Ла Лиги в 2025 году

Французский нападающий Реала Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром испанской Ла Лиги в 2025 году, забив 39 голов.

Форвард стал действительно лучшим, поскольку ближайшие преследователи француза Роберт Левандовски (Барселона) и Хулиан Альварес (Атлетико) забили на... 20 голов меньше в календарном году (по 19).

Как видим, даже суммарно (38) польский и аргентинский нападающие забили меньше Мбаппе.

Лучшие бомбардиры испанской Ла Лиги в 2025 году