Немецко-итальянский тренер попросил осуществить трансфер Довбика
Доминико Тедеско считает украинского форварда приоритетом для турецкого «Фенербахче»
Форвард итальянской «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик может продолжить карьеру в чемпионате Турции. Об этом сообщил авторитетный журналист Зеки Узундуракан.
В услугах 28-летнего футболиста заинтересован «Фенербахче» – наставник стамбульского клуба Доменико Тедеско попросил руководство подписать украинца.
Известный немецко-итальянский тренер рассматривал двоих футболистов для усиления атаки, однако решил отказаться от кандидатуры Александера Серлота, который играет за мадридский «Атлетико», в пользу Артема.
Главным препятствием для этого трансфера может стать позиция украинского форварда, который не собирается покидать чемпионат Италии.
«Рома» не намерена препятствовать уходу Довбика, так как игрок не входит в планы главного тренера Джан Пьеро Гасперини. В нынешнем сезоне украинец провел 14 матчей, в которых забил два гола и отдал два ассиста.
На данный момент «волки» пытаются найти клуб, который согласится подписать футболиста сборной Украины. Ранее услуги игрока были предложены «Лидсу», «Вест Хэму», «Эвертону» и «Сандерленду».
🎙️ @ZekiUzundurukan: Fenerbahçe, Roma'da forma giyen Artem Dovbyk ile de ilgileniyor. Tedesco'nun, Sörloth'tan daha çok istediği bir oyuncu olduğunu biliyorum. pic.twitter.com/5CyfLXnplV— A Spor (@aspor) December 27, 2025
💥Fenerbahçe'nin Artem Dovbyk planı— NTV Spor (@ntvspor) December 30, 2025
🔗 https://t.co/w9qSwYroIo
Foto: AA pic.twitter.com/fKghr193Bo
Fenerbahçe, Artem Dovbyk için Roma'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. (Türkiye Gazetesi) pic.twitter.com/vWL9QFoqU6— Motto Futbol (@mottofutbol) December 30, 2025
