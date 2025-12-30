Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Немецко-итальянский тренер попросил осуществить трансфер Довбика
Италия
30 декабря 2025, 12:47 |
Доминико Тедеско считает украинского форварда приоритетом для турецкого «Фенербахче»

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Форвард итальянской «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик может продолжить карьеру в чемпионате Турции. Об этом сообщил авторитетный журналист Зеки Узундуракан.

В услугах 28-летнего футболиста заинтересован «Фенербахче» – наставник стамбульского клуба Доменико Тедеско попросил руководство подписать украинца.

Известный немецко-итальянский тренер рассматривал двоих футболистов для усиления атаки, однако решил отказаться от кандидатуры Александера Серлота, который играет за мадридский «Атлетико», в пользу Артема.

Главным препятствием для этого трансфера может стать позиция украинского форварда, который не собирается покидать чемпионат Италии.

«Рома» не намерена препятствовать уходу Довбика, так как игрок не входит в планы главного тренера Джан Пьеро Гасперини. В нынешнем сезоне украинец провел 14 матчей, в которых забил два гола и отдал два ассиста.

На данный момент «волки» пытаются найти клуб, который согласится подписать футболиста сборной Украины. Ранее услуги игрока были предложены «Лидсу», «Вест Хэму», «Эвертону» и «Сандерленду».

чемпионат Турции по футболу Фенербахче Рома Рим Артем Довбик Доменико Тедеско трансферы трансферы Серии A
Николай Тытюк Источник: A Spor
