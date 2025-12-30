Немецко-итальянский тренер попросил осуществить трансфер Довбика

Форвард итальянской «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик может продолжить карьеру в чемпионате Турции. Об этом сообщил авторитетный журналист Зеки Узундуракан.

В услугах 28-летнего футболиста заинтересован «Фенербахче» – наставник стамбульского клуба Доменико Тедеско попросил руководство подписать украинца.

Известный немецко-итальянский тренер рассматривал двоих футболистов для усиления атаки, однако решил отказаться от кандидатуры Александера Серлота, который играет за мадридский «Атлетико», в пользу Артема.

Главным препятствием для этого трансфера может стать позиция украинского форварда, который не собирается покидать чемпионат Италии.

«Рома» не намерена препятствовать уходу Довбика, так как игрок не входит в планы главного тренера Джан Пьеро Гасперини. В нынешнем сезоне украинец провел 14 матчей, в которых забил два гола и отдал два ассиста.

На данный момент «волки» пытаются найти клуб, который согласится подписать футболиста сборной Украины. Ранее услуги игрока были предложены «Лидсу», «Вест Хэму», «Эвертону» и «Сандерленду».

🎙️ @ZekiUzundurukan: Fenerbahçe, Roma'da forma giyen Artem Dovbyk ile de ilgileniyor. Tedesco'nun, Sörloth'tan daha çok istediği bir oyuncu olduğunu biliyorum. pic.twitter.com/5CyfLXnplV — A Spor (@aspor) December 27, 2025