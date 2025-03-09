Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карпаты подпишут 18-летнего обладателя Кубка Либертадорес из Ботафого
Украина. Премьер лига
09 марта 2025, 23:13 |
773
4

Карпаты подпишут 18-летнего обладателя Кубка Либертадорес из Ботафого

Игроком львовского клуба, вероятно, станет Фабиано Родригес Перейра

09 марта 2025, 23:13 |
773
4
Карпаты подпишут 18-летнего обладателя Кубка Либертадорес из Ботафого
@MeuBotafogo. Фабиано

Клуб украинской Премьер-лиги «Карпаты» провел успешные переговоры о переходе в свои ряды 18-летнего правого вингера «Ботафого» Фабиано (полное имя – Фабиано Родригес Перейра).

По информации журналиста Тиаго Франклина, специализирующегося на новостях из стана клуба с пропиской в Рио-де-Жанейро, «Ботафого» отпускает Фабиано, но оставит за собой часть экономических прав на футболиста.

Учитывая эти данные, а также тот факт, что контракт Фабиано с «Ботафого» действует лишь до августа текущего года, можно предположить, что речь идет о полноценном трансфере и, видимо, на правах свободного агента.

Фабиано является воспитанником академии «Ботафого», за первую команду которого провел 3 матча (по одному – в чемпионате и Кубке Бразилии, а также Кубке Либертадорес, который в минувшем году «Ботафого», впрочем как и домашнюю Серию А, выиграл).

По теме:
Футболист сборной Украины отказался переходить в Барселону
Замена Родри. Ман Сити и Реал поборются за топового полузащитника
ОФИЦИАЛЬНО. Сплав молодости и опыта. Беннетт стал игроком ЛНЗ
Карпаты Львов Ботафого трансферы УПЛ трансферы Кубок Либертадорес
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ШЕВЧЕНКО: «Григорчук не разбирается в футболе. Он диктатор, как путин»
Футбол | 09 марта 2025, 09:10 17
ШЕВЧЕНКО: «Григорчук не разбирается в футболе. Он диктатор, как путин»
ШЕВЧЕНКО: «Григорчук не разбирается в футболе. Он диктатор, как путин»

Алексей жестко раскритиковал нынешнего главного тренера ЛНЗ

Бриедис назвал лучшего боксера, чем Усик. Считает, что он размажет украинца
Бокс | 09 марта 2025, 08:00 14
Бриедис назвал лучшего боксера, чем Усик. Считает, что он размажет украинца
Бриедис назвал лучшего боксера, чем Усик. Считает, что он размажет украинца

Майрис Бриедис высоко оценил Джея Опетаю

ЛУНИН: «Слава Богу, что он с нами, а не с другими командами»
Футбол | 09.03.2025, 23:44
ЛУНИН: «Слава Богу, что он с нами, а не с другими командами»
ЛУНИН: «Слава Богу, что он с нами, а не с другими командами»
Долгожданный подиум. Украина заняла третье место в мужской эстафете КМ
Биатлон | 09.03.2025, 16:07
Долгожданный подиум. Украина заняла третье место в мужской эстафете КМ
Долгожданный подиум. Украина заняла третье место в мужской эстафете КМ
Помог добыть победу. Известна оценка Лунина за матч с Райо Вальекано
Футбол | 09.03.2025, 19:46
Помог добыть победу. Известна оценка Лунина за матч с Райо Вальекано
Помог добыть победу. Известна оценка Лунина за матч с Райо Вальекано
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
TolsTIyELF
По потенциалу игроков Карпаты мощнее всех. Им нужен тренер.
Ответить
0
Oleksandr
Клоуни глори-Динама будуть скулити, що легіонери в УПЛ не їдуть   у всі клуби йдуть, а до вас не хочуть 
Ответить
0
Андрей⚒️
Фанаты Динамо, вы где?))))))
Ответить
0
PullBen
Молоді гравці для посилення запасу нікому не будуть лишніми, можливо з часом навіть стане стартером Карпат, але для початку потрібно почекати поки трансфер буде офіційно здійснений)
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ямал выступил против подписания Барселоной мировой звезды
Ямал выступил против подписания Барселоной мировой звезды
08.03.2025, 09:54 7
Футбол
Реал выразил соболезнования Барселоне после трагедии
Реал выразил соболезнования Барселоне после трагедии
08.03.2025, 22:58
Футбол
Барселона пожертвует тремя игроками, чтобы подписать Месси
Барселона пожертвует тремя игроками, чтобы подписать Месси
09.03.2025, 08:22 14
Футбол
Прыжки в высоту. Дорощук завоевал золото чемпионата Европы, взяв 2.34 метра
Прыжки в высоту. Дорощук завоевал золото чемпионата Европы, взяв 2.34 метра
08.03.2025, 22:14 14
Другие виды
Свитолина разобралась с американкой на большом турнире в Индиан-Уэллс
Свитолина разобралась с американкой на большом турнире в Индиан-Уэллс
08.03.2025, 06:31 13
Теннис
Легендарный Баффер назвал лучшего боксера за Усика и Мухаммеда Али
Легендарный Баффер назвал лучшего боксера за Усика и Мухаммеда Али
08.03.2025, 04:02 2
Бокс
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он его никогда не победит. Это просто без шансов»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он его никогда не победит. Это просто без шансов»
09.03.2025, 08:54
Бокс
Матч Барселона – Осасуна отменен. Стала известна причина
Матч Барселона – Осасуна отменен. Стала известна причина
08.03.2025, 21:35 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем