Карпаты подпишут 18-летнего обладателя Кубка Либертадорес из Ботафого
Игроком львовского клуба, вероятно, станет Фабиано Родригес Перейра
Клуб украинской Премьер-лиги «Карпаты» провел успешные переговоры о переходе в свои ряды 18-летнего правого вингера «Ботафого» Фабиано (полное имя – Фабиано Родригес Перейра).
По информации журналиста Тиаго Франклина, специализирующегося на новостях из стана клуба с пропиской в Рио-де-Жанейро, «Ботафого» отпускает Фабиано, но оставит за собой часть экономических прав на футболиста.
Учитывая эти данные, а также тот факт, что контракт Фабиано с «Ботафого» действует лишь до августа текущего года, можно предположить, что речь идет о полноценном трансфере и, видимо, на правах свободного агента.
Фабиано является воспитанником академии «Ботафого», за первую команду которого провел 3 матча (по одному – в чемпионате и Кубке Бразилии, а также Кубке Либертадорес, который в минувшем году «Ботафого», впрочем как и домашнюю Серию А, выиграл).
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