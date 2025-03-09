Карпаты подпишут 18-летнего обладателя Кубка Либертадорес из Ботафого

Клуб украинской Премьер-лиги «Карпаты» провел успешные переговоры о переходе в свои ряды 18-летнего правого вингера «Ботафого» Фабиано (полное имя – Фабиано Родригес Перейра).

По информации журналиста Тиаго Франклина, специализирующегося на новостях из стана клуба с пропиской в Рио-де-Жанейро, «Ботафого» отпускает Фабиано, но оставит за собой часть экономических прав на футболиста.

Учитывая эти данные, а также тот факт, что контракт Фабиано с «Ботафого» действует лишь до августа текущего года, можно предположить, что речь идет о полноценном трансфере и, видимо, на правах свободного агента.

Фабиано является воспитанником академии «Ботафого», за первую команду которого провел 3 матча (по одному – в чемпионате и Кубке Бразилии, а также Кубке Либертадорес, который в минувшем году «Ботафого», впрочем как и домашнюю Серию А, выиграл).